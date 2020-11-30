Yargıtay üyeliğine atanan İrfan Fidan uğurlandı

Halil Sadri YILMAZ-Mertcan ÖZTÜRK / İSTANBUL, (DHA)- HSK Genel Kurulu’nca Yargıtay’a atanan İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı İrfan Fidan, görev yaptığı İstanbul Adalet Sarayı’ndaki personelle vedalaşarak Ankara’ya uğurlandı.

Çağlayan’daki İstanbul Adalet Sarayı’nın protokol kapısında düzenlenen veda programına hakimler, savcılar ve adliye personelleri katıldı. Adliye personellerinden helallik isteyen Fidan’a Adalet Komisyonu Başkanı Okan Albayrak çiçek takdim etti.

Adliye personeline veda konuşması yapan Fidan, aracına binmeden önce adliye personellerine “Allah’a ısmarladık” dedi.