Yargıtay, tartıştığı köylüsünü öldüren sanığın cezasını onadı

Mesut MADAN/BURDUR, (DHA)- YARGITAY, Burdur’da süt toplama merkezinde tartıştığı köylüsü Mehmet Akbulut’u (34), tabancayla başından vurarak öldüren Emrah Akbulut’a verilen 25 yıl hapis cezasını onadı.

Burdur merkeze bağlı Çatağıl köyündeki süt toplama merkezinde, 29 Haziran 2018 günü yaşanan olayda, Emrah Akbulut, süt toplama merkezine süt getiren köylüsü Mehmet Akbulut ile tartıştı. Tartışmanın büyümesi üzerine Emrah Akbulut, üzerinde taşıdığı tabancayla Mehmet Akbulut’u başından vurdu. Toplama merkezindekiler tarafından otomobille Burdur Devlet Hastanesi’ne götürülen Akbulut, tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

Burdur İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, şüpheli Emrah Akbulut’u olay gecesi saklandığı İnsuyu Dağı’nda yakalayarak, gözaltına aldı. Emrah Akbulut tutuklanarak, cezaevine gönderildi.

Burdur Ağır Ceza Mahkemesi’nde tutuklu yargılanan Akbulut, 2019 yılının nisan ayında ‘kasten öldürme’ suçundan indirimle 25 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Temyiz edilen karar, Yargıtay tarafından onadı.

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