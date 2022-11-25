Yargıtay Başkanı Akarca, Küba Cumhuriyeti Yüksek Halk Mahkemesi Başkanı ile görüştü

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Tuğba SIR/ ANKARA, (DHA)- YARGITAY Başkanı Mehmet Akarca, Küba Cumhuriyeti Yüksek Halk Mahkemesi Başkanı Ruben Remigio Ferro ve beraberindeki heyeti kabul etti.

Yargıtay Başkanı Akarca, Küba Cumhuriyeti Yüksek Halk Mahkemesi Başkanı Ferro ve beraberindeki heyeti kabul etti. Kabulde Yargıtay Genel Sekreteri Fevzi Yıldırım ve Küba Cumhuriyeti Yüksek Halk Mahkemesi Uluslararası İlişkiler ve İşbirliği Birimi Direktörü ve Hakim Pedro Medina Gutierrez ile Küba Büyükelçilik Müsteşarı Luis Javier Cabanas Alvares de yer aldı. Konuşmasında Türkiye ile Küba arasında siyasi ve kültürel alanlarda çok yönlü ilişkilerin bulunduğunu vurgulayan Akarca, ziyaretin iki ülke arasındaki hukuki iş birliğini güçlendireceğini kaydetti. Akarca ve Ferro, gerçekleştirilen ziyaretten duydukları karşılıklı memnuniyeti dile getirdi. Başkanlar Kurulu Salonu’nda gerçekleştirilen kabulde; Yargıtay’ın tanıtımı, işleyişi ve yapısı, Yargıtay yargı etiği ilkeleri ve etik danışma kurulu kararları, yargıda şeffaflığa ilişkin İstanbul Bildirgesi, temyiz mahkemelerinde mükemmeliyet ilkeleri ve yargı reformu faaliyetleri hakkında bilgilendirme yapıldı. (DHA)

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