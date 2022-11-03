Yargıtay Başkanı Akarca: Hakim ve noterin ifa ettiği görev, birbirini tamamlayıcı niteliktedir

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Tuğba SIR/ANKARA, (DHA)- YARGITAY Başkanı Mehmet Akarca, “Bir hukuk devletinde hakim ve noterin ifa ettikleri görev, önemi ve işlevi itibarıyla, adeta birbirini tamamlayıcı niteliktedir” dedi.

Yargıtay Başkanı Akarca, Türkiye Noterler Birliği ve Hacettepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi ile Adli Bilişim Uygulama ve Araştırma Merkezi iş birliğiyle, Mersin’de düzenlenen ‘Noterin Taşınmaz Satışından ve Diğer Noterlik İşlemlerinden Doğan Hukuki ve Cezai Sorumluluğu’ konulu sempozyumun açılışında konuştu. Akarca, noterlik mesleğinin, kişiler arası ilişkilerde güven unsurunu sağlayarak, uyuşmazlık doğma ihtimalini azaltmada önemli bir role sahip olduğuna dikkat çekti. Akarca, farklı açılardan kamusal güvenliği sağlayarak, adalet sisteminin işleyişine katkıda bulunmaları, güven kurumu özelliğine sahip olmaları ve yürüttükleri çeşitli noterlik faaliyetleriyle kamu yararının sağlanmasına hizmet ederek, hukuk devleti ilkesinin gerçekleşmesinde noterlerin büyük bir rol üstlendiklerini belirtti. Akarca, “Hukuk devleti ilkesi, temel hak ve özgürlüklerin korunmasının ve hukuk güvenliğinin sağlanmasının teminatını teşkil eder. Bu bakımdan, bir hukuk devletinde hakim ve noterin ifa ettikleri görev, önemi ve işlevi itibarıyla, adeta birbirini tamamlayıcı niteliktedir. Noterlerin üstlendikleri görevleri etkin ve amacına uygun bir biçimde yerine getirebilmeleri için gerekli hukuki zeminin sağlanması önem arz eder. Sağlanan hukuki zeminin, toplumun gelişen ve değişen ihtiyaçlarına göre de şekillendirilmesi gerekir” ifadelerini kullandı.

Sempozyumda Türkiye Noterler Birliği Başkanı Emine Çağlayan, Mersin Noter Odası Başkanı Ahmet Yeşildağ ve Hacettepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Çetin Arslan da konuşma kaptı.

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin, Yargıtay 3’üncü Hukuk Dairesi Başkanı Mete Duman, Yargıtay 5’nci Ceza Dairesi Başkanı Yaşar Şimşek ve Yargıtay 6’ncı Hukuk Dairesi üyesi İlhan Kara’nın oturum başkanlığı yapacağı, çok sayıda akademisyenin katıldığı ve 2 gün sürecek sempozyumda; Yargıtay 3’üncü Hukuk Dairesi üyeleri Hikmet Kanık ve Emir Ateş ile 5’inci Ceza Dairesi üyesi Mustafa Yiğitsoy da sunum yapacak. (DHA)

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