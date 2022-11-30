Yargıtay, Afgan kocaya cinayetten verilen indirimli cezayı bozdu

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Mesut MADAN/ BURDUR, (DHA)- YARGITAY, Burdur’da dini nikahlı olduğu Afganistanlı Masoudeh Hashemi’yi (36) başına çekiçle vurup öldüren ve cesedini parçalara ayırdıktan sonra toprağa gömen vatandaşı Sayed Aghel Razavi’ye verilen 18 yıl hapsi tahrik indirimi yapılmasına yer olmadığına hükmederek bozdu.

Bağlar Mahallesi Taşar Kuyu Sokak’taki boş araziye, 8 Şubat 2019’da, toprağa gömülü ceset olduğu ihbarıyla polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı incelemede, parçalanarak çuvallara konulan cesedin, 9 Ocak’tan bu yana aranan Afgan Masoudeh Hashemi’ye ait olduğu tespit edildi. Burdur Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen soruşturma kapsamında, o dönem 1,5 yıldır sığınmacı olarak Burdur’da olduğu belirtilen 2 çocuk annesi Masoudeh Hashemi’nin dini nikahla beraber olduğu Sayed Aghel Razavi ile onun kardeşi Seyyed Rahman Razavi (25) gözaltına alındı. Savcıya ifade veren Seyyed Rahman Razavi, serbest bırakılırken, eşini tek başına öldürdüğünü itiraf eden Sayed Aghel Razavi ise ‘kasten öldürme’ suçundan tutuklandı. Çiftin biri 5 diğeri 8 yaşındaki kızları, Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü’nce korumaya alındı.

Burdur Ağır Ceza Mahkemesi’nde ömür boyu hapis istemiyle yargılanan Sayed Aghel Razavi, Masoudeh Hashemi’yi ‘kasten öldürme’ suçundan önce ömür boyu hapisle cezalandırıldı. Heyet daha sonra sanığın cezasını, cinayeti tahrik altında işlediğine hükmederek 18 yıla düşürdü. Yargıtay 1’inci Ceza Dairesi, dosya üzerinde yaptığı incelemede, tahrik indirimi yapılmasına yer olmadığına hükmederek verilen kararı bozdu. Sayed Aghel Razavi, ilerleyen günlerde yeniden yargılanacak. (DHA)

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