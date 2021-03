‘Yaren Leylek’i beklerken muhteşem gün batımı

Mehmet ÇINAR/ANTALYA, (DHA)- DOĞA fotoğrafçısı ve kuş gözlemcisi Alper Tüydeş, Bursa’da balıkçı Adem Yılmaz ile dostlukları efsaneye dönüşen ‘Yaren Leylek’in, bir haftadır yolunu gözlüyor. Tüydeş’in, bu bekleyiş sırasında Uluabat Gölü’nde bir elmabaş patka ördeği gün batımında görüntülediği fotoğraf, manzarasıyla dikkat çekti.

İlkbaharın yaklaşmasıyla birlikte baharın habercisi leyleklerin de Afrika’dan kuzey ülkelere göçü başladı. Her yıl on binlerce leylek sürüsü Türkiye üzerinden Avrupa ülkelerine göç ediyor. Bu göç sürecinde Bursa’nın Karacabey ilçesine bağlı ‘Leylek Köyü’ olarak da bilinen Eskikaraağaç’ta yuvası bulunan ve 9 yıldır balıkçı Adem Yılmaz ile dostlukları efsaneye dönüşen Yaren Leylek de yılın 6 ayını burada geçiriyor.

Balıkçı Adem Yılmaz ile Yaren Leylek’in dostluk hikayesini fotoğraflarıyla tüm dünyaya duyuran doğa fotoğrafçısı ve kuş gözlemcisi Alper Tüydeş, bu yılki leylek göçünün başlamasıyla birlikte Eskikaraağaç köyünde yaklaşık bir haftadır Yaren Leylek’in yolunu gözlemeye başladı.

MUHTEŞEM GÜN BATIMI

Her yıl Adem Yılmaz ve Yaren Leylek’in etkileyici buluşmasını bekleyen ve fotoğraflayan Alper Tüydeş, bekleyişi sırasında muhteşem bir gün batımı manzarası da fotoğrafladı. Tüydeş’in Uluabat Gölü’nde bir elmabaş patka ördeği gün batımında görüntülediği fotoğraf dikkat çekti. Tüydeş, “Ufukta Yaren’i görmeyi beklerken güneş böyle veda etti bize. Bekleyişi bile şiir gibi” dedi.

TÜM KÖY YAREN’İ BEKLİYOR

Tüydeş ve Adem Yılmaz, yaklaşık bir hafta önce binlerce kişinin merakla takip ettiği Yaren Leylek’in yolunu gözlüyor. Tüydeş, günlük olarak Twitter üzerinden gelişmeleri duyuruyor. Sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımlarda Yaren Leylek’in 2019’da 26 Şubat’ta, geçen yıl ise 6 Mart’ta geldiğini belirten Tüydeş, bu yıl Yaren Leylek’in yuvasının yarenleylek.com üzerinden 7 gün 24 saat canlı yayınla ortam sesinin de duyulabileceği şekilde izlenebildiğini kaydetti. Tüm köyün teyakkuz halinde Yaren’in gelişine odaklandığını belirten Tüydeş, “Yuvasına ulaşmasını dört gözle bekliyoruz. Yine köye ulaşırsa Adem amcayla 10’uncu yıllarını kutlayacaklar” dedi.

