- Reklam -

Savunma-Büro Destek Hizmetleri Sendikası Başkanı Tuncay Cengiz, ” Dünyanın en eski ve önemli mesleği olan “aşçılık” kamuda yardımcı hizmetler sınıfında yer almaktadır. Kurum, kışla, okul, yurt yemekhanelerinde canımızı emanet ettiğimiz aşçılar emeklerinin karşılığını mali açıdan alamadıkları gibi yeri geldiğinde temizlikçilik, bulaşıkçılık, çaycılık, taşımacılık gibi meslek dışı görevleri yerine getirmeye zorlanmaktadır ”dedi.

Ali Baran Fayık/ANKARA

Ülkemizde seçimlere çok az bir süre kalmasından dolayı hükümet tarafından hayata geçirilmeye başlayan planlar bazı kesimleri mutlu ederken, bazı kesimleri de mutsuz etmeye devam ediyor. Bu bağlamda mevcut planların dışında kalan Yardımcı Hizmetler Sınıfı, emeklerinin karşılığını alabilmek için ve çalıştıkları kamu kurumlarında yaşadıkları sorunların çözülmesi için harekete geçtiler. Yardımcı Hizmetler Sınıfında çalışan 110 bin kişinin eğitim durumlarına göre üst kadro istediklerini belirten SAVDES-SEN Genel Başkanı Tuncay Cengiz, kamuda yaşadıkları sıkıntıların çözülmesini ve emeklerinin karşılığının verilmesini istedi.

- Reklam -

Savunma-Büro Destek Hizmetleri Sendikası Başkanı Tuncay Cengiz,”Kamuda her işi yapan üvey evlat olarak görülen “Yardımcı Hizmetler Sınıfı” personelin yaşadığı sınıf, kadro, görev ve mali sorunlarının çözümlenmesinin vakti gelmiş ve geçmiştir. Kamuda, en düşük özel ve ek özel hizmet tazminatı, en düşük iş güçlüğü zammı, en düşük temininde güçlük zammı, en düşük ek gösterge ve en düşük tazminat yansıtma oranı hep Yardımcı Hizmetler Sınıfına reva görülmüş, ancak görev tanım formu netleştirilmediğinden branşı ya da mesleği dışındaki temizlik, taşıma, çaycılık ve dağıtıcılık gibi görevler yüklenmeye çalışılmaktadır” dedi.

YARDIMCI HİZMETLER SINIFI EMEĞİNİ İSTİYOR

Cengiz, ”Türkiye’de, kamuya personel alımı 2002 yılından itibaren KPSS ile yapılmaktadır. 2012-2013 öğretim yılından itibaren 12 yıl zorunlu eğitime geçilmiş, 2016 yılında 3795 sayılı Kanunda yapılan değişiklikle mesleki eğitim bitirenlere teknisyen, tekniker ve mühendis unvanlarını kullanma hakkı verilmiştir. 2006 yılından itibaren her ilde kamu ve vakıf üniversiteleri açılmaya başlamış, teknolojik gelişmelere bağlı olarak açık veya uzaktan eğitim modelleri, eğitime ulaşımı kolaylaştırmıştır. Türkiye’de yükselen eğitim seviyesi çerçevesinde, Yardımcı Hizmetler Sınıfında istihdam edilen personelin büyük çoğunluğu mesleki ve yüksek eğitimini tamamlamıştır. Bunun yanında, taşeron firmalarda çalışan personel devlet kadrolarına işçi olarak geçirilmiş, ana hizmetlere yardımcı mahiyetteki görevlerin bu personel eliyle gördürülmesi sonucu Yardımcı Hizmetler Sınıfına olan ihtiyaç azalmıştır” ifadelerini kulandı.

ARTIK VASIFLI PERSONEL OLARAK ANILMAK İSTİYORUZ

Yardımcı Hizmetler Sınıfında istihdam edilen ve mesleği ve sanatı açısından nitelikli olan personel kamuda sadece sınıf isminden hareketle temizlik, taşıma gibi her işi yapabilen vasıfsız personel olarak değerlendirilmeye çalışıldığını belirten Cengiz,” Örneğin, dünyanın en eski ve önemli mesleği olan “aşçılık” kamuda Yardımcı Hizmetler Sınıfında yer almaktadır. Kurum, kışla, okul, yurt yemekhanelerinde canımızı emanet ettiğimiz aşçılar emeklerinin karşılığını mali açıdan alamadıkları gibi yeri geldiğinde temizlikçilik, bulaşıkçılık, çaycılık, taşımacılık gibi meslek dışı görevleri yerine getirmeye zorlanmaktadır. Bugün, televizyonda yayımlanan Mastershef Türkiye programında jüri olarak görev alan ünlü şefler ya da yedi yıldızlı otellerdeki şeflerimiz dahi kamuda istihdam edilmiş olsalardı, Yardımcı Hizmetler Sınıfında Türkiye’nin en düşük maaşını alan, hatta bulaşık yıkanması istenen aşçılarımız olacaklardı” diye belirtti.

KANAYAN YARA TEDAVİ EDİLMELİDİR

Cengiz,” Aynı durum teknisyen yardımcıları, kaloriferci, bahçıvan gibi kadrolar için de geçerli olabilmektedir. Artık çözüm zamanıdır. 1965 yılından bu güne kangren olmuş sorunları acilen çözümlenmeli, kamunun kanayan yarası kangren olmadan tedavi edilmelidir. Canla başla görev yapan Yardımcı Hizmetler Sınıfındaki personele hak ettiği değer verilmelidir. Bu amaçla yapılacak bir düzenleme ile 57 sayılı Devlet Memurları Kanununun 36’ncı maddesinde yer alan “Yardımcı Hizmetler Sınıfı” kaldırılmalı, bu sınıfta istihdam edilen mevcut personel, herhangi bir işleme tabi tutulmaksızın eğitimlerine uygun diğer sınıflardaki kadrolara atandırılmalıdır. Bu şekliyle, hem personele mesleki itibar kazandırılmalı, hem alın terinin karşılığı verilmeli, hem de kamuda çalışma barışı ve verimlilik sağlanmalıdır” ifadelerini kulandı.

YARDIMCI HİZMETLER SINIFI UNUTULDU

Kamu Aşıları Derneği Başkanı Serkan Çetinöz ise,” Seçim yaklaşırken hükümet Kamu görevlileri ile ilgili birçok düzenleme yapmak için kolları sıvadı. Sözleşmeliye kadro, Üniversiteli işçiler için düzenleme, kapsam dışı kalan taşeron işçiler ve kit çalışanlarına kadro verebilmek için hummalı bir çalışma var. Lakin yardımcı hizmetler sınıfı çalışanı aşçı, berber, kuaför, garson, teknisyen yardımcısı, hizmetli gibi unvanlarda bulunanlar unutuldu. Dediğimiz gibi yine üvey evlat olduk. Eğitimin, bilgin, kıdemin ne olursa olsun idarecinin iki dudağı arasındasın. Aldığın eğitimlerin, okuduğun okulların hiçbir önemi kalmıyor. İnsanlar hayal kurmaktan geleceklerini planlayamamaktan muzdarip hale geldiler” dedi.

EMEKLERİMİZİN KARŞILIĞINI ALAMIYORUZ

Çetinöz,” Çoğumuzun devlet tarafından verilmiş teknik unvanları var ama bizlere unvan değişikliği sınavına gir denilmektedir. Fakat sınav açan yok. 3600 Ek gösterge düzenlemesi ile sadece 600 puan gösterge verildi ama 5’in altına düşemeyen birçok arkadaşımız var. Kamuda ek göstergesiz memur kalmadı deniliyor ama bundan yararlanamayan 110 bin kişi daha var. Maaş konusuna hiç girmiyorum. Emeklerimizin karşılığını aldığımız maaşlar emeklerimizi karşılar mı onu söylemeye dilim varmıyor. Kimsenin gündemi olamadık kimse sesimizi duymuyor. Bir defaya mahsus ilk atamaya karşılık gelen kadrolara atanmamızı talep ediyoruz. Artık can çekişen değil vefat etmiş bir sınıf yardımcı hizmetler sınıfıyız” diye konuştu.