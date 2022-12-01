YARDIMCI HİZMETLER SINIFI HAKKINI İSTİYOR!

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Kamu Aşçıları Derneği Başkanı Serkan Çetinöz,” Sözleşmelilere kadro verilmesi ve yeni mağdurlar yaratmasın talebini iletmek için bizde varız diyoruz. TÜİK Enflasyonunun altında ezilen memurun sesi olmak için çaba gösteriyoruz” dedi.

ALİ BARAN FAYIK

Geçtiğimiz günlerde Ankara’da düzenledikleri ‘BİZDE VARIZ’ mitingi ile seslerini yetkililere duyurmaya çalışan on dört ayrı sivil örgütünün oluşturduğu Bizde Varız Platformu, 3600 ek gösterge adaletsizliğinin giderilmesi ve açlık sınırına yaklaşan ücretlerin yoksulluk sınırı üstüne çıkarılması için çalışmalarına devam ediyor. Bizde Varız Platformunu oluşturan sivil toplum örgütlerinden biri olan Kamu Aşçıları Derneği Başkanı Serkan Çetinöz, unvan değişikliği sınavını tümden reddediyor ve hakkın sahibine teslim edilmesini söyledi.

‘KAMUNUN ÜVEY EVLADIYIZ’

Kamu Aşçıları Derneği Başkanı Serkan Çetinöz,” Her yemeğin öyküsü ateşi yakmakla başlar. Ama ocaktaki o kazanı kaynatan da yemekleri pişirende aslında ateşten ziyade bir aşktır. Sosyal medya üzerinden bir davet ile başlayan birlikteliğin mimarı Ümit Demirel başkan ve onun çağrısı üzerine birlikte başarırız diyen başkanlarıma ve bizleri yalnız bırakmayan kamu çalışanlarına ve şahsım adına teşekkür ederim. Toplu sözleşme masasında oturan sözde yetkili özde etkisiz sendikaların unuttuğu, bizlerin mağduriyetinin sesi olmak bizde varız demek için her alandayız. Kamunun üvey evladı olan yardımcı hizmetler sınıfının kaldırılmasını sağlamak için mücadelemiz devam ediyor” dedi.

‘ENFLASYONDAN EZİLEN MEMURUN YANINDAYIZ’

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Belli bir zümre’ye fayda sağlayan 3600 düzenlemesinin tüm kamu çalışanlarına verilmesini talep etmek için mücadele ettiklerini ifade eden Çetinöz,” Sözleşmelilere kadro verilmesi ve yeni mağdurlar yaratmasın talebini iletmek için bizde varız diyoruz. TÜİK Enflasyonunun altında ezilen memurun sesi olmak için çaba gösteriyoruz. Tüm Meslek gurupları açısından hakkaniyete dayalı bir ücret dengesinin en geç 2019 yılında kurulacak sözünü hatırlatmak için sesimizi duyurmaya çalışıyoruz. Biz kamu aşçıları olarak her zaman hakkın ve haklının yanında olmak, alın terinin kutsallığına ve emeğin karşılığını alın teri kurumadan verilmesi için gayret gösteriyoruz” diye konuştu.

‘YARDIMCI HİZMETLER SINIFI HEP AYNI’

Çetinöz,” 1965 yılından bugüne; dünya değişti, insanlar değişti, teknoloji değişti, fikirler değişti, ama yardımcı hizmetler sınıfı hiç değişmedi. Mesleğiniz ne olursa olsun kamu da ceza gibi, KPSS ile yerleştirildiği ve girenin bir daha çıkamadığı, isterse yüksek lisans ister doktora yapsın fayda etmediği bir çıkmazın içindeyiz. Bir meslek düşünün sinema ve dizilere konu olmuş kitapları yazılmış, dergileri basılmış, sanatkâr ve zanaatkar lise, ön lisans, lisans ve yüksek lisans eğitimleri verilen akademik bir meslektir aşçılık. Milyonlarca memurun, öğrencinin, hükümlünün, bürokratın, askerin savcının, milletvekilinin ve bakanın acıkınca hatırlayıp sırtını sıvazladığı, karnı doyunca sırtını dönüp unuttuğu bir meslektir aşçılık. TBMM tarafından 3795 sayılı kanunla teknik unvan verilen fakat kurumlar tarafından görülmeyen unutulmuş bir meslektir” diye konuştu.



‘TEHDİT VE MOBİNGE MARUZ KALIYORUZ’

Çetinöz,” Yardımcı Hizmetler Sınıfı içinde bulunan 22 kadrodan kaloriferci, matbaacı teknik diploma ile teknik hizmetler sınıfında alımı yapılıyor. Fakat 2022 yılında hala aşçılar 3795 sayılı kanuna rağmen yardımcı hizmetler olarak alınmaya devam ediyor. Özellikle son bir yıl içinde Millî Eğitim Bakanlığına alımı yapılan 5782 diplomalı meslektaşım büyük umutlarla memuriyet hayatına başladılar. Kendi görevleri dışında idareciler tarafından yardımcı hizmetler sınıfında olduğu için her işi yapar mantığıyla bulaşık, temizlik, boya badana gibi işlere zorlanmaktadır. Büyük baskılara tehdit’e ve mobinge maruz kaldılar. Maalesef mesleğin kamu kurum ve kuruluşlarında itibarı olmaması sebebi ile istifa etmektedir. 657 sayılı kanunda fiilen eğitimin görevini yapan teknisyen ve tekniker unvanına haiz olanların teknik hizmetler sınıfını teşkil eder der. Anayasada memurun özlük haklarının kanunla düzenleneceği hüküm altına alınmıştır. Fakat bu hak KHK ve yönetmelikler ile elimizden alınmıştır. 2828 sayılı kanundan doğan hakları ya da unvan değişikliği sınavı ile teknik hizmetler sınıfına geçmiştir. Bu yapılan uygulamalar ile anayasanın eşitlik maddesi zedelenmiş aynı işi yapanlar arasında özlük haklarında farklılıklar oluşmuştur. Biz unvan değişikliği sınavını tümden reddediyor. Hakkın sahibine teslim edilmesini istiyoruz” diye belirtti.