“Yardım karşıtı” paylaşımı tepki çeken Colorado Belediye Başkanı görevinden istifa etti

ABD, (DHA)- ABD’nin Teksas eyaletinde etkili olan ve 21 kişinin hayatını kaybetmesine neden olan kış fırtınasına ilişkin sosyal medya hesabından “Yerel yönetim vatandaşlara yardım etmek zorunda değil” paylaşımı yapan Colorado Şehri Belediye Başkanı Tim Boyd, gelen tepkiler üzerine istifa etti.

ABD’nin Teksas eyaletinde dondurucu soğuk ve kar fırtınası nedeniyle en az 21 kişi hayatını kaybederken, milyonlarca kişi elektriksiz kaldı.Üç gündür kış fırtınasının etkisini gösterdiği eyaletteki Colorado şehrinin Belediye Başkanı Tim Boyd, sosyal medya hesabından, “Yerel yönetim vatandaşlara yardım etmek zorunda değil” paylaşımında bulundu.

“BATIN YA DA YÜZÜN BU SİZİN SEÇİMİNİZ”

Tim Boyd, yaptığı paylaşıma ek olarak, “Kimse size veya ailenize hiçbir şey borçlu değil; ne de böyle zor zamanlarda sizi desteklemek yerel yönetimin sorumluluğunda değil. Batın ya da yüzün, bu sizin seçiminiz. Elektriğiniz yoksa, kendinizi sıcak ve güvende tutacak bir plan yaparsınız. Suyunuz yoksa hayatta kalmak ve ailenize su sağlamalısınız” ifadelerine kullandı. Boyd’ın paylaşımına yüzlerce kişi tepki gösterdi. Body, gelen tepkiler üzerine istifa etti.