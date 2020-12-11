Ana Sayfa Güncel Haberler Yaralıya kalp masajı yapıldığı sırada yakınları gözyaşı döktü/ Ek fotoğraf
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