Yaralıya kalp masajı yapıldığı sırada yakınları gözyaşı döktü/ Ek fotoğraf

Özcan ÇİRİŞ-Ceren KURTYE/BİTLİS, (DHA)- BİTLİS'te, daha önce 78 iş yerinin bulunduğu 3 bin metrekare alan üzerindeki 50 yıllık hal binası, iş makineleriyle kontrollü olarak yıkılmaya...