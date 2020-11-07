Yaralı yavru dağ keçisine jandarma sahip çıktı

Ali LEYLAK/ŞANLIURFA (DHA)- ŞANLIURFA Valisi Abdullah Erin, Suriyeli kanaat önderleri ve Telabyad ile Resulayn’daki aşiret liderleriyle yaptığı toplantıda "Barış Pınarı Bölgesi'nde hayatın normale dönmesine rağmen Şanlıurfa’ya gelmek...