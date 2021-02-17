Yaralı kurt, tedaviye alındı

KIRKLARELİ,(DHA)-KIRKLARELİ’nin Pınarhisar ilçesinde bir aracın çarpması sonucu yaralanan kurt, tedaviye alındı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Kırklareli Şube Müdürlüğü ekipleri, bir aracın çarptığı kurdun yaralı halde yol kenarında yattığı ihbarını aldı. Hemen bölgeye giden ekipler, bacak kemiklerinde kırık oluştuğu belirlenen kurdu, tedavi için İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Veteriner Fakültesi’ne gönderdi. Yaralı kurdun, tedavisinin ardından aynı bölgede doğaya bırakılacağı bildirildi.

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