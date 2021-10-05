Yaralı kızıl şahin tedaviye alındı

Şirketler çalışan personelleri için işyerlerinin dışındaki yerlerde lojman olarak konut veya konutları kiraladıkları bilinmektedir. Lojman olarak kiralanan bu binalar için yapılan kira ödemelerinin çalışanın ücret geliri olarak vergilendirilip şirket kazancının saptanmasında gider yazılması yazımızın konusu olacaktır.