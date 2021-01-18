Yaralı kedinin iyileşmesi için 3 gün başında bekledi 

Barış KUL/ERCİŞ, (Van), (DHA)- VAN’ın Erciş ilçesinde beden eğitimi öğretmeni Sinan Ağlar (41), yol kenarında yaralı halde bulduğu kediyi, kentteki özel bir klinikte 750 TL’ye tedavi ettirdi. 3 gün boyunca kedinin başından ayrılmayıp, iyileşmesini bekleyen Ağlar, farklı göz renklerine sahip kediye ‘Şanslı’ ismini verdi ve hayvanı sahiplendi. Ağar, herkesin hayvanlara karşı duyarlı olması gerektiğini söyledi

Kurban Bayramı’nın 1’inci günü olan 30 Temmuz 2020’de otomobiliyle gezintiye çıkan Erciş ilçesinde beden eğitimi öğretmeni olarak görev yapan Sinan Ağlar, ilçe merkezine 10 kilometre uzaklıktaki Van- Ağrı yolu kenarında bir kedinin ağır yaralı halde yattığını görünce hemen otomobilini durdurarak yardıma koştu. Ağlar, vücudunda derin diş izleri bulunan kediyi alarak 100 kilometre uzaklıkta bulunan Van’daki özel bir kliniğe ulaştırdı. Yaralı Van kedisi, 2,5 saat süren ameliyatın ardından tedaviye alındı. Ağlar da 3 gün boyunca iyileşmesi için kedinin başında bekledi. Sırt ve karın bölgesine 44 dikiş atılan kedi iyileşince, Ağlar evine götürüldü.

KEDİYE ‘ŞANSLI’ İSMİNİ VERDİ

Ağlar, farklı göz renkleri olan kediye ‘Şanslı’ ismi verdi. 6 aydır özenle bakıldığı için yaraları tamamen iyileşen Şanslı, evin de neşesi oldu. Erciş’te yalnız yaşadığını, zaman zaman kedisi ile birlikte Van merkezde yaşayan annesinin ve babasını yanına gittiğini anlatan Ağlar, annesinin özellikle kediyi çok sevdiğini söyledi. Hayvanlar konusunda herkesin duyarlı olmasını gerektiğini belirten Ağlar, “6 ay önce yolda ağır yaralı bir halde bulduğum kedi sanki patilerini kaldırıp ona yardım etmemi istiyordu. Ben de bu durumdan çok etkilenip, kediyi arabama alıp, ilçeye 100 kilometre uzaklıkta bulunan Van’da özel bir kliniğe götürdüm. Kediye hemen operasyon yapıldı ve yaralı bölgesine 44 dikiş atıldı. Kedinin kendisine gelmesi için 3 gün başında bekledim. Kendine gelince de alıp eve getirdim. ‘Şanslı’ ismini verdiğimiz kedimiz, bize çok alıştı. Eve gelince hemen gelip kucağıma oturuyor. Aradan 6 ay geçti ve Şanslı’nın yaralarından eser kalmadı. Şu an sapasağlam ve çok sağlıklı. Benimle oyun oynuyor, maskaralık yapıyor. Bu olay haber olunca çok güzel tepkiler aldık. Öğrencilerime güzel bir örnek oldu. Öğrencilerim, başta kediler olmak üzere bütün hayvanlara yardımcı olmaya başladı. Ben de bu konuyla ilgili inanın çok mutluyum” diye konuştu.

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