Yaralı dağ keçisi tedaviye alındı

Aziz ÖNAL/BİNGÖL, (DHA)- BİNGÖL’ün Yayladere ilçesine bağlı Sürmelikoç köyü kırsalında bulunan yaralı dağ keçisi Erzurum Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü’ne gönderilerek tedaviye alındı.

Yayladere ilçesine bağlı Sürmelikoç köyü kırsalında hayvanlarını otlatan bir kişi, yaralı ve bitkin haldeki dağ keçisini buldu. Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü’ne durumun bildirilmesinin ardından köye gelen ekipler, keçinin sol arka ayağında kırık tespit etti. Dağ keçisi burada yapılan müdahalenin ardından Erzurum Milli Parklar Bölge Müdürlüğü’ne gönderilerek, tedaviye alındı.

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