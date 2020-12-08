Yaralı bulunan şahin tedaviye alındı

Burcu MUTLU- Engin ANAK/ALANYA (Antalya), (DHA)- ANTALYA’nın Alanya ilçesinde çiftçilerin serada çalışırken yaralı halde bulduğu şahin Alanya Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından korumaya alındı.

Alanya’nın Okurcalar Mahallesi’nde bugün serada çalışan çiftçi Mehmet İşler ve beraberindeki işçiler, uçamayan bir kuş fark etti. Yanına yaklaştıkları hayvanın bir şahin olduğunu gören İşler ve diğer işçiler, yaralı olduğunu düşündükleri hayvan için Alanya Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekiplerinden yardım istedi. İhbar üzerine seraya gelen ekipler, Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü’nün bilgisi dahilinde yaralı hayvanı tedaviye aldı. Şahinin tedavisi tamamlandıktan sonra tekrar doğaya salınacağı belirtildi.

BELEDİYE TEDAVİSİNE BAŞLADI

Alanya Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü veteriner hekimi Hasan Eşit, “Bir vatandaş şikayetiyle Okurcalar bölgesinden alınmış olan şahine ekiplerimiz müdahale etti. Söz konusu şahin alınarak Alanya Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü’ne getirildi. İlk kontrolünde sol ayağında bir sorun olduğunu tespit ettik. Bunun sonucunda tedavisinin sürmesi için Demirtaş Sahipsiz Hayvan ve Geçici Bakım Evine sevkini yaptık. Şu anda bakımı yapılıyor ve tedavisi tamamlandıktan sonra Alanya Doğa Koruma ve Milli Parklar Şefliği ile yaptığımız protokol çerçevesinde doğal yaşam alanına geri dönme işlemi gerçekleştirilecektir” dedi.

‘DOĞAYA SALINACAK’

Yaralı şahini bulunduğu yerden alan Alanya Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü veteriner teknisyeni Anıl Demirkaya da “Pazar günü duyarlı bir vatandaşımızın ihbarıyla Okurcalar Mahallesi’nde yaralı şahin vakası için Veterinerlik Müdürlüğü toplama ekibiyle olay yerine gittik. Yaralı şahine ilk müdahaleyi orada yaptık. Tedavi edilmek üzere Demirtaş’taki Sahipsiz Hayvan Geçici Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi’ne götürüldü. Tedavi edilmek üzere orada müşahede altına alındı. Tedavileri yapılıp, rehabilitasyonu bittikten sonra Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ile yapılan protokol neticesinde doğaya, özgürlüğüne kavuşturmayı hedefliyoruz” diye konuştu.

FOTOĞRAFLI