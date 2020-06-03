MUĞLA’da 4 yavru dünyaya getirdikten sonra ortadan kaybolan ve tarlada ayağından yaralı halde bulunan sokak kedisi, Antalya’da doku ve kemik naklinin yapıldığı 3 ameliyat ve 5 aylık zorlu sürecin ardından yaşama tutundu. Kediye ‘Muğla’ adı verildi.

Muğla’da görev yaptığı sırada ‘’Smokin’ cinsi sokak kedisi ve yavrularına bakan turizmci Hatice Özen, Antalya’ya döndükten sonra aylarca ilgilendiği hayvanın ağır yaralandığını öğrenince onu taksiyle Antalya’ya getirtip, Veteriner Hekim Filiz Göktaş’a emanet etti. Sağ arka ayağının kırılan kemiği enfeksiyonlu halde kliniğe götürülen sokak kedisi, 1,5 aylık tedavinin ardından 3 büyük ameliyatla doku ve kemik nakli yapılarak, hayata döndürüldü. Yaklaşık 6 aylık yaşam savaşını kazanan ve Muğla’dan geldiği için ‘Muğla’ adı verilen 3 yaşındaki kedi, şimdi kendisini sahiplenecek bir hayvansever bekliyor.

4 YAVRU DÜNYAYA GETİRDİKTEN SONRA KAYBOLDU

Turizmci Hatice Özen, geçen kasım ayında görev yaptığı Muğla’da evinin önüne gelen bir sokak kedisiyle sürekli ilgilendiğini, gebe kedinin bir süre sonra 4 yavru dünyaya getirdiğini belirtti. Kedi ve yavrularına her gün mama verdiğini, onları korumaya çalıştığını anlatan Özen, Muğla’daki görevinin ardından geçen yıl kasım ayında Antalya’ya döndüğünde, kedilerin durumuyla ilgili arkadaşlarından bilgi aldığını söyledi. Özen, ”Aralık ayında telefonda konuştuğumuzda arkadaşım, anne kedinin kaybolduğunu ve yavruların ortada kaldığını söyleyince, çevrede aramalarını rica ettim. Sağ olsun arkadaşım, anne kediyi aramaya başladı. Beni arayarak kediyi yaralı halde bulduğunu söyleyince çok telaşlandım” dedi.