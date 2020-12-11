Yaralı atla oyuna hayvanseverlerden tepki

Abdulselam UĞUR/BURSA, (DHA)- BURSA’da bir grup çocuğun, yaralı atla oynadığı anlar sosyal sosyal medyada paylaşılınca hayvanseverler tepki gösterdi.

Bursa’nın merkez Osmangazi ilçesi, Yunuseli Mahallesi’nde sol ön ayağına basamayan yaralı haldeki beyaz at, sokaktaki bir grup çocuklar tarafından koşturuldu. Atın yularından çekilerek güçlükle koşturulduğu anlar, bir vatandaşın cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Atın çevresindeki bazı çocuklar korku yaşarken, bazıları ise atın peşinden gitti. Görüntülerin sosyal medyada da yer almasının ardından, birçok hayvansever duruma müdahale etmeyen çevredekilere ve çocukların ailelerine tepki gösterdi.

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