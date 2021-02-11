Yaralanan yavru karacaya polis sahip çıktı

SAMSUN, (DHA)- SAMSUN’un Salıpazarı ilçesinde vatandaşlar tarafından bulunan yaralı yavru karacaya, polis ekipleri sahip çıktı.

Salıpazarı ilçesine bağlı Kocalar Mahallesi’nde devriye gezen polis ekiplerini durduran vatandaş, yaralı bir karaca gördüğü ihbarında bulundu. Yaralı karacanın yanına giden ekipler, hayvanı ekip arabasına koyarak İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne getirdi. Aç ve susuz kalan karacayı besleyen ekipler, daha sonra tedavi ve bakımı için hayvanı Samsun Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü görevlilerine teslim etti.

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