Yaptırımlar

Tek başına Türkiye’ye en çok kredi veren yabancı kurum olan Avrupa Yatırım Bankası Türkiye’ye yeni kredi vermeyi yıl sonuna kadar durdurdu. Bu karar Türkiye’nin Doğu Akdeniz’deki sondaj çalışmalarına başlamasına karşı alındı.





EIB sözcüsü Reuters’a yaptığı açıklamada, “AB’nin bankası olarak EIB Avrupa Komisyonu’nun tavsiyelerini takip edecek ve yılın geri kalanında yeni borç verme faaaliyetlerini onay için yönetim kuruluna sunma konusunda kısıtlayıcı bir yaklaşım benimseyecek” dedi.

Tek başına Türkiye’ye en çok kredi veren yabancı kurum olan EIB, geçen üç yıl boyunca her yıl 446 milyon Euro ile 2.2 milyar Euro arasında parasal kaynak sağladı. Banka bu yıl ise Türkiye’de yeni bir yatırım yapmadı.

Haberde ayrıca, kararın, özel sektör projelerini etkilemesinin beklenmediği vurgulandı. Bankanın yönetim kurulundaki AB maliye bakanlarının onay vermesi halinde yıl sonuna kadar yaklaşık 350 milyon Euro tutarında bir kaynak özel sektör projelerine sağlanacak. Sözcü, “Bankanın Türkiye’deki borç verme faaliyetlerinin stratejik yönelimlerinin bu yıl içinde gözden geçirilmesi planlanıyor” dedi.

Uzun yıllardır cari açık veren ve bu yüzden de yüksek miktarda dış borçlanma yapmak zorunda olan Türk ekonomisi dış politika dış politikadaki gelişmeler yüzünden gittikçe sıkışıyor. küresel ölçekteki iki ana finans piyasasından borçlanabilmek için uğraşırken hem Amerika Birleşik Devletleri ve hem de Avrupa birliği ile yaşanan gerilimler bir taraftan finans kaynaklarına ulaşmayı zorlaştırırken diğer taraftan da finans maliyetlerini arttırıyor.

Görülmektedir ki Erdoğan iktidarının uyguladığı dış politika etrafımızda hiç dost bırakmadı. Herkesin malumu yakın geçmişte Yeni Zelanda hükümeti ile bile bir gerilim yaşandı. AKP iktidarı yola çıkarken sıfır düşman politikasını hedef olarak koymuştu oysa şimdi sıfır dost gerçeğiyle yüzleşmek zorunda kalıyor. Üstelik dış politikada yaşanılan sorunların hiçbiri de yüzeysel değil, hepsi derin ve stratejik sorunlar. Bana göre bu sorunların kısa vadede çözülmesi de çok kolay görünmemektedir.

Peki ABD ve AB piyasalarından borçlanmamızda bir sıkıntı olursa elimizde ulaşabileceğimiz başka bir finans kaynağı var mı? Örneğin ismi çokça zikredilen Rusya’dan para bulmak mümkün olabilir mi? Böyle bir beklenti bence çok gerçekçi değil bir kere çevrilmesine ihtiyaç duyulan borcun miktarı çok yüksek ikincisi Rusya’da Kırım ve Doğu Ukrayna politikaları yüzünden Amerika Birleşik Devletleri ve AB ambargosu altında. Bu yüzden bence Rusya’nın bir finans kaynağı oluşturması çok da mümkün değil.

Akkuyu Nükleer Enerji Santrali projesine finansal kaynak yaratılmasında karşılaşılan sorunlar bu konuda bize ciddi bir ipucu vermektedir diye düşünüyorum. Arap ülkelerinde finans bol onlardan borç alırız deniyorsa Katar dışında aramızın iyi olduğu, hatta stratejik sorunlar yaşamadığımız tek bir Arap ülkesi söyleyebilir misiniz? Katar bile Doğu Akdeniz’deki fosil kaynaklar projesinde karşımızdaki blokta değil mi?

Örneğin Suudi Arabistan ya da Mısır bırak borç para vermeyi istesek günahlarını verirler mi? Elimizde potansiyel finans kaynağı olarak geriye kala kala bir tek Çin kalıyor. Çin’in hem yeterli finans kaynağı var ve hem de küresel aktörlerden göreceli olarak daha bağımsız hareket edebiliyor görünümünde. Çin Amerika Birleşik Devletleri ile yaşadığı ticaret savaşları gerilimi yüzünden stratejik düşünerek Türkiye’ye finans sağlar mı?

Türkiye’yi NATO ve batı bloğundan kopartmak yada bu bloğu zayıflatmak için bir gayret sarf eder mi? Böyle bir operasyon için para harcar mı, riske girer mi? Yüksek riskli ve geri ödenmesi çok da mümkün görünmeyen böyle bir borç yükünü Amerika ve Avrupa Birliği finans piyasalarının sırtından alır mı? Yakın gelecekte bu soruların yanıtını bulacağız, döviz fiyatlarının seyrini izlemek bu soruların yanıtı için bize kuvvetli ipuçları verecektir düşüncesindeyim.