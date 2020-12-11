Yaptırımlar bizi ırgalamaz mı?

AKP Genel Başkanı Erdoğan AB Zirvesi’nden Türkiye yönelik bir yaptırım kararı alınması halinde ne olacağı sorusunu “AB’nin yaptırım kararı Türkiye’yi ırgalamaz” diye yanıtlamış.

Böyle bir dilin bu güne kadar diplomaside kullanılmamış olmasını bir yana bırakarak bu iddianın içeriğini tartışmamız gerekir diye düşünüyorum.

Merkez bankasının kasası 50 milyar dolar kadar ekside bulunan, sağdan soldan borç döviz bulmak için fellik fellik dolanan bir ekonominin en büyük ihracat kapısı ve en yüksek turist kaynağı olan Avrupa Birliği’nin yaptırımlarından etkilenmeyeceğini, yahut da Sayın Erdoğan’ın tabiri ile ırgalanmayacağını iddia etmek bana pek de rasyonel bir görüş olarak gelmiyor doğrusu.

İşin açığı 1974 yılında dönemin Başbakanı Bülent Ecevit tarafından son derecede haklı gerekçeler ile başlatılan Barış Harekatı sonrasında uygulanan yaptırımların nelere yol açtığını bilen biri yaptırımlar bizi ırgalamaz gibi bir söz sarf etmemelidir.

Kaldı ki İran ve Venezuela’ya uygulanan yaptırımların doğal kaynak zengini bu iki ülkeyi nasıl perişan bir hale düşürdüğünü de biliyoruz.

Bazıları Türkiye batı için çok önemli bir ülke ne AB ve nede ABD Türkiye’yi toptan kaybetmeyi göze alamaz, bu yüzden yaptırım uygulasa bile ciddi yaptırımlar değil ancak bazı göstermelik yaptırımlar uygularlar diyor.

Bu bir varsayım, lakin doğruluğu üzerinde ciddi şüphelerim var ve bu varsayımı sorgulamadan benimsemek, kabul etmek bence akıllıca olmaz.

Öncelikle dünya soğuk savaş döneminde olduğu gibi Doğu ve Batı blokları arasında komünist ve kapitalist düzenler olarak bölünmüş bir halde değil bu yüzden de Türkiye batı ya da kapitalist blok için artık eski önemini taşımıyor.

Soğuk savaş yıllarının gereksinimi olan ölmeye hazır genç asker havuzu da yapay zeka ile donatılmış robotik silah sistemleri, İHA, SİHA ve benzer sistemlerin gelişmesi ile hızla önemini yitiriyor.

Girdiğimiz 4. endüstri devrimi koşullarında niteliksiz genç nüfus da herhangi bir anlam taşımıyor, yeni üretim biçimi artık nitelikli insanlar üzerine bina ediliyor, ucuza çalışacak niteliksiz insan yığınları yeni tip sanayi için artık hiç bir anlam ifade etmiyor.

Türkiye’ye ciddi bir stratejik önem kazandıran boğaz geçişleri, doğal gaz ve petrolün boru hatları, sair yüklerin ise yeni inşa edilen bir kuşak bir yol projesindeki demir yolu ağı ile taşınması sonucunda önemini hızla yitiriyor.

Doksan milyonluk pazar efsanesi de içi boş bir söylemdir zira borç harç zor bela ayakta duran bir ekonomi hiçbir şekilde iyi bir pazar değildir. Düşünsenize adamın malını alabilmek için adamdan borç almak zorundasınız bu nasıl iyi bir pazar tanımlamasına girer?

Türkiye’nin pandeminin yarattığı iklimde Çin’in yerini alacağı söyleminin de içi boştur, bu söylem bir züğürt tesellisidir. Çünkü artık üretimin ucuz işçilik ile bu işçiliğin temin edilebildiği uzak coğrafyalarda yapılması döneminin sonu gelmiştir. Artık üretim tüketim bölgelerine en yakın yerlerde, karanlık fabrikalarda, yapay zeka ile donatılmış robotik makineler vasıtası ile yapılacaktır.

Türkiye’nin Avrupa için şu anda taşıdığı tek önem Orta Doğu ve Asya’dan gelen mülteci akınını durdurması ve bu mültecileri barındıran ucuz, hatta bedelsiz bir depo işlevi görmesidir. Bu noktada “salarım mültecileri” tehdidinin bir işe yaramadığını 2020 yılı başında yaşanan olaylardan hatırlamamız gerekir.

Bu anlattıklarım hem ABD’nin ve hem de AB’nin isterlerse Türkiye’ye yaptırım uygulamalarına yönelik ciddi bir çekinceleri olmayacağını sanırım ortaya koymuştur.

Peki ciddi yaptırımlar uygulanırsa ne olur?

Türkiye çok büyük bir hızla, son derecede ciddi bir döviz ve ödemeler dengesi krizine savrulur. Döviz ile olan dış borçlarının ödeyemez ve hatta ithalat bile yapamaz bir hale gelir, morotoryum ilan etmek zorunda kalır. Sonuçta milyon dolarlık otomobillere koyacak bir depo yakıt dahi bulunamaz, fabrikalar durur, borçluluğu yüksek bir çok şirket iflas eder, işsizlik, gelirsizlik ve yoksulluk bu günleri bile aratacak bir seviyeye yükselir.

Yakıt, ilaç, gübre ve tohum kalemlerinde ithalata aşırı bağımlı tarımsal üretimin çökmesi halinde ise açlık gelir kapıya dayanır.

Özellikle ekonomik yaptırımlar Türkiye’ye bu kabus senaryosunu kolayca yaşatabilir ve bu durumda “bizi ırgalamaz” söylemi içi son derecede boş bir iddiadan öteye gitmez. Zaten gitseydi Rahip Brunson olayı ile ilgili Trump tehdit ettikten sonra terörist denilen rahip üç günde uçup gitmezdi değil mi?