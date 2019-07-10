Yaptırım yağmuru mu geliyor?

Tam da S400 meselesi biraz sakinledi mi diye düşünürken Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Morgan Ortagus Amerikan yönetiminin Türkiye’nin Rusya’dan S400 Füze Savunma sistemi satın alma konusundaki görüşünde herhangi bir değişiklik olmadığını söyledi. Ortagus Türkiye’nin S400 alımını hayata geçirmesi halinde Amerikanın uygulamayı planladığı yaptırımlarla ilgili olarak sorulan bir soruyu “yaptığımız planlarımız hala devrede” diyerek yanıtladı.





Hatırlanacağı üzere Washington yönetimi Türkiye’nin S400’leri alması halinde Türkiye’yi

F-35 savaş uçaklarının ortak üretimi ve satışı programından çıkarmayı planladığını açıklamıştı, Amerikan yönetimi ayrıca Türkiye’ye kısaca CAATSA olarak bilinen Amerika’nın hasımlarına yaptırımlar yoluyla karşı koyma yasası kapsamında yaptırımlar getirmeyi planlandığını da ifade etmişti. Söz konusu yasa Rusya başta olmak üzere Amerika’ya hasım ülkelerin savunma sanayi ile ilgili işbirliği yapan ülkelere yaptırım getirilmesini öngörüyor.

Ortagus kongrenin onayladığı yasayı herkes biliyor ve olası neticeleri F-35 programına katılım konusunu da içeriyor. Mesajlarımızda çok tutarlı olduk. değişen bir şey yok” diye konuştu. Diğer yandan Avrupa Konseyi Türkiye’nin Akdeniz’deki sondaj girişimlerine yönelik olası yaptırımları görüşmek için çarşamba günü COREPER (üye devletlerin Birlik nezdindeki Büyükelçilerinden oluşan Daimi Temsilciler Komitesi) düzeyinde toplanıyor.

COREPER toplantısında Avrupa komisyonu’nun hazırlamış olduğu yaptığım seçenekleri masaya yatırılacak edinilen bilgiye göre yaptırımlar arasında Avrupa yatırım Bankası’nın Türkiye’ye olan yatırım fonlarını ve kredilerini kesmekte var. Ayrıca Strazburg’da Türkiye’nin üyesi olduğu Avrupa konseyi’nde gerçekleşecek olan bir sonraki bakanlar komitesi toplantısına dair görüşmelerde sorunun öncelikli gündem maddesi haline getirilmesi veya toplantıların iptal edilmesi seçenekleri de tartışılacak. Görülmekte ki AB’den gelen uyarıların da tonu ve düzeyi devamlı olarak yükseliyor. Türkiye’nin Karpat açıklarına ulaşan ikinci sondaj gemisi Yavuz’un intikalinin ardından Rum Kesimi ve Avrupa Birliği’nden tepki gelmiş ve dış politika yüksek temsilcisi konuya ilişkin yaptığı açıklamada “Kıbrıs’ın batısında sondaj operasyonlarının başlamasından iki ay sonra ikinci sondaj bir operasyonu daha başlatmak Kıbrıs’ın egemenliğini ihlal ediyor” ifadelerini kullanmıştı.

Önce Amerika Birleşik Devletleri ardından Avrupa Birliği iki ayrı konuda Türkiye’yi yaptırım uygulamak ile tehdit etmekte ve üstelik de bu tehditlerin dozu devamlı olarak da artmaktadır.

Türk dış politikası hiç bu kadar başarısız olmamış, Türkiye hiç bu kadar yalnız kalmamıştı.

Görünen o ki bugünlerde yanımızda ilişkilerimiz iyi diyebileceğimiz bir tek Rusya kaldı lakin Rusya’da son birkaç ayda iki defa tepkimizi çekecek, canımızı acıtacak fiillere imza attı. Rusya’nın güdümündeki Suriye ordusu askerlerimize saldırdı, askerlerimizi şehit etti ve dahası Rusya da Doğu Akdeniz’de yaptığımız sondaj çalışmalarına sert eleştiri getirdi.

Ekonomimizin bu kadar sıkıntı yaşadığı bir dönemde zaten çok yüksek faiz ile zar zor kredi bulup eski kredi anapara ve faizlerini ödeyip anca borç çevirirken bir de yeni ekonomik yaptırımlar ile karşılaşmak muhakkak ki yaşadığımız krizi derinleştirecektir.

Dışişlerinde bütün bu sorunlar yaşanırken içeride güven bunalımını arttıracak, Merkez Bankası’nın bağımsızlığı zedeleyen, hatta ortadan kaldıran kararlara imza atmak ne kadar rasyoneldir tartışmak gerekir. Bugün yaşanan ekonomik krizin bütün suçunu eski Merkez Bankası başkanı yıkmaya çalışan söylemler faydasızdır, piyasaları ikna etmez çünkü görünen köy kılavuz istemez.

Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı açıklamada “Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası başkanının kararları neticesinde ağır bedeller ödendi orayı tamamıyla bir revize edemesek, orayı sağlam temellere bağlayamazsak orada ciddi sıkıntıları yaşamayla karşı karşıya kalabiliriz” dedi. Erdoğan’ın bu söylemi fevkalade yanlış ve sıkıntılı bir söylemdir! Bu söylem Merkez Bankası bağımsızlığını yok eder ve Türk Lirasına olan güveni çok olumsuz etkiler.

Erdoğan’ın sözlerinin devamında “mali istikrar diyoruz, finans noktasına atılacak adımlarda ki kararlılık diyoruz bütün bunlara en önemli adım tabii para politikası meselesi. Para politikası noktasına her para politikası kurulu toplandığı zaman acaba buradan bu defa ne çıkacak? Bir diğer taraftan ayda bir toplam para politikası kurulu beyefendinin zamanında biliyorsunuz senede 10 aya indirildi… Bunlar bize sorularak değil kendi kendine yapılmış şeyler… En önemlisi piyasalara güven vermedi, piyasalarla iletişim iyi değildi” da dedi

Türkiye’de bir güven sorunu olduğunu Erdoğan’da kabul ediyor anlaşılan lakin bence sorunu yanlış yerde arıyor.

Türkiye’de güven bunalımını yaratan Merkez Bankası başkanı değildir! Asıl güven bunalımı yaratan ana faktör 16 Nisan rejimi ve bu rejimi dayatan siyasilerdir düşüncesindeyim. Buradan hareketle Merkez Bankası başkanını kanunlara aykırı bir şekilde değiştirmek Türkiye’ye yönelik güveni arttırmaz tam tersine azaltır demedi demeyin.