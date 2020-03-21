Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı Mehmet Sepil’in bugün yaptığı, “Play-off sistemi seçenekler arasında” açıklamasının üzerine, “Bütün kulüplere haksızlık. İlk 8’den başlarsan 9’uncuya, ilk 4’ten başlarsan 5’e, ilk 10’dan başlarsan 11’inci takıma haksızlık olur.

Kim buna karar verecek? Değişik formatlar hızlandırılma anlamında tartışılabilir. Sayın Mehmet Sepil’in play-off ile ilgili söylemleri, kendi düşüncesi olabilir. Ancak bizim tüm kulüp başkanları bir araya gelerek yaptığımız toplantıda, play-off gündeme gelmedi ve başkanlar tarafından tartışılmadı” dedi.Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı Mehmet Sepil’in açıklamalarına yanıt olarak Demirören Haber Ajansı’na (DHA) özel açıklamalarda bulundu.