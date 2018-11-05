Bu belediyeler ne yaptı da veya ne yapıyor?
Neden başlık atmışsın?
Diye düşündünüz ki bende ne yapmıyorlar ki (!) derim ve anlatırım
- Daire satmak veya almak için tapu dairesine gittiniz, tapu memuru muameleyi başlatmak için dosyanızı bilgisayardan buldu.
Memur, “bu dairenin üstünde asfalt şerhi var, bu şekliyle satamazsınız’’ deyince sizde “benim asfalt borcum yok” dediniz.
Memur der ki, “belediyeden gidip borcunuz olmadığına dair yazı getirin.”
Belediyenin yolunu tutuyorsunuz, ilgiliye ödediğiniz makbuzu ibraz ediyorsunuz, dosyanız çıkartılıyor, ödediğiniz görülüyor, bazı belediye ödediğine dair belgeyi elden veriyor, bazıları da biz tapuya göndeririz diyorlar.
Alıcı parasını almış bekliyor, belediyeden tapuya yazı kaç günde gider?
Orasını kestirmek zordur. Alıcı altın veya döviz bozdurmuştur, birde kafası bozulup da almaktan vazgeçerse veya taşradan gelmişse, günlerce otellerde sürünmesi de işin cabası olmaktadır.
Ortaya ne çıkıyor? Satıcı mağdur, alıcı mağdur ya zaman kaybı orasını hiç sormayalım..!
Asfalt borcunu ödeyen vatandaşın evrakını neden tapuya zamanında göndermiyorsunuz? Hadi göndermediniz tapu üstüne neden şerh koyuyorsunuz?
Eh biraz insaf diyelim mi?
- Yine bir mülkünüzü satmak için öncelikle belediyeden rayiç bedeli evrakı almanız gerekiyor. Bu rayiç bedelini alabilmeniz için o yılkı emlak verginizin tamamını yatırmanız gerekiyor.
Siz her yıl belediyeye düzenli olarak emlak verginizi ödüyorsunuz, belediye ilgilisine satacağınızı söylüyorsunuz. İlgili emlak borcunuz olduğunu beyan ediyor. Sizde aksatmadan her yıl yatırdığınızı ve makbuzları gösteriyorsunuz.
İlgili, “siz bu mülkü aldığınızda beyanname vermişsiniz, beyannamede “mesken” yazıyor ancak biz sizin bu mülkünüzü büroya, ticari işletmeye verdiğinizi tespit ettik, aradaki farkı (Mesken-Ticari) ödemeniz gerekir. Hem de 4 yıl 11,5 aylık…”
Evet, siz de farkı öderken ilgiliye soruyorsunuz. “Madem büroya verildiğini tespit ettiniz. Ben her yıl emlak vergimi öderken neden siz mesken olarak ödüyorsunuz bak ticari işletmeye vermişsiniz deyip de hatırlatmıyorsunuz da mesken vergisi almaya devam edip sonrasında beni borçlu çıkartıyorsunuz?’’
İlgilinin vereceği cevabı merak ediyorsunuz değil mi?
Vallahi bende merak ediyorum…!
Hadi yine de yazayım: sadece bir tebessüm… Ayrıca ödemediniz denilen meblağa faizde çalıştırılmış oluyor… Ey vatandaş duyduk duymadık, okumadık demeyesiniz….
Siz siz olun, mesken olarak belediyeye verdiğiniz beyannameyi, mülkünüzü büroya verirseniz büro olarak yenileyiniz de ceza ödemekten kurtulmuş olursunuz…
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