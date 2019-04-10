Yapısal değil iyileştirme programı

Günlerdir beklenen ve büyük ümit t bağlanan yapısal reformlar açıkladı. Ancak gördüğümüz reformlardan çok iyileştirme programı.

Program, döviz kurları, faizler, enflasyon, kuru soğan, domates fiyatlarının düşmesi gibi bugünden yarına bir yenilik, rahatlatıcı önlemleri, vatandaşın günlük yaşantısına doğrudan dokunan kararları içermiyor. İçerseydi, ilk başta döviz kurları anında aşağı yöne giderek programa destek verirdi.

Yıllara, aylara yayılmış, bol laf salatası ile büyük bölümü kağıt üstende kalmaya aday hedefler. Madem böyle ve doğrudan piyasalara yönelik günlük işler değildi, seçimler öncesinde de açıklanabilirdi.

Bakanın yarım saat süren açıklamalarda en öncelikle yapılacak düzenlemelerde bankacılık sistemi ön plana çıkıyor.

Ekonomik kriz sonucu 276 milyar liralık kredi geri ödemede risk taşıyor. Bunun 107 milyar lirası yapılandırılmış 96 milyar lirası tökezliyor, geri kalan 72 milyar lir tamamen batık. Bu para toplam kredi tutarında yüzde 4.2 oranında olsa de bankaları zorluyor ki, icra, iflas, konkordato işleri hızlandırılacak. Ayrıca enerji ve gayrimenkul alanlarında fonlar kurulacak Bu fonlar, banka kredileriyle sürdürülen enerji ve inşaat yatırımları bünyesine alacak. Fon ya bunları finanse edecek ya da bu haliyle satarakk gelir sağlayacak.. Bir anlamda batık şirketler bu fonların denetiminde veya katkılarıyla yatırımlar sürdürülecek.

Dahası kamu bankalarına 28 milyar liralık devlet iç borçlanma senedi veriliyor, özel bankalarda da bu yıl kar payı dağıtmamaları isteniyor. Kısaca bankaların sermayelerinin ve nakit durumlarının sağlam tutulması hedefleniyor.

GÜNLÜK EKONOMİ YOK

Gelelim vergilere. Temel hedefler dolaylı vergilerin azaltılması, geçen yıl 114 milyar lirayı bulan muafiyetlerin ve istisnaların daraltılması, kurumlar vergisinin azaltılması ki yüzde 20’den yüzde 22’ye çıkarılmıştı- ve zenginden daha çok vergi alınması.



Burada şunu belirtelim, bugüne kadar bu lafları çok duyduk, çünkü hiçbir hükümet, akaryakıt, tütün, alkol gibi ürünlerden vergilerin azaltılmasına yanaşmadığı gibi bütçe açılarını kapatmak için bunlara zam üzerine zam yaptı. Hadi diyelim yapıldı, o zaman bu düzenlemeler yapılacaksa devletin gelir kayıpları nereden karşılanacak?



Yapısal dönüşüm adıyla tanıtılabilecek tek konu kıdem tazminatı ile bireysel emeklilik sisteminin ilişkilendirtmesi, yani yeni bir fon oluşturulması. Oldukça karışık olduğundan Bakan da fazla detaya girmedi. Yılbaşında detaylarını görürüz.



Tarımda yine bildiğimiz güncel işler. Seracılık, bölgesel ürün planlaması, üretim tüketim zincirinin azaltılması vs. Bunların detayı da Tarım Bakanı açıkladığında anlayacağız. Anladığımız bu yıl da pahalı sebze ve meyve yemeye devam edeceğiz.



Bu arada yargı reformu da yapılacakmış. Nasıl olacak, ne içeriyor tam anlaşılmadı. Ve diğerleri, lojistik, ihracat, sanayide yerlileştirme master planları da yıl içinde açıklanacak. Yani bilinenin üzerine ne eklenecek, bilemiyoruz.



Sonuç; tüm bunlar “büyük ve güçlü Türkiye” için. Daha önce de belirttik bu tür programlarda illaki bir “güçlü” lafı kullanılır ilkesi de bu defa da değişmedi.



Bir hükümet programında, ya da kalkınma planlarında yer alabilecek bu hedeflerin ekonomiye odaklanacak ağırlıkta olmaması ve günlük yaşantıya doğrudan etki etmemesi nedeniyle dağ fare doğurdu demeyelim ama hayal kırıklığı yarattığını ifade edelim.