FİLM yapımcıları ile sinema salonu işletmecileri arasında oluşan gerilim devam ediyor.

Mars Group’un sözleşmeye uygun davranmamaya devam etmesi halinde ‘Müsaadenizle Büyükler’ filmini vizyondan çekeceğini açıklayan Yapımcı Yönetmen Talip Karamahmutoğlu, “Mars Group’un iyi bir adım atabileceğine inanmıyorum. Olan filmin ilk haftasına oldu” dedi.

Yayınladığı basın açıklamasıyla Mars Group’un sözleşmeye uymadığını ve 4 oturum gösterilmesi gereken filmin 2 oturum gösterildiğini vurgulayan Yapımcı ve Yönetmen Talip Karamahmutoğlu, bu durumun düzeltilmemesi halinde son filmi ‘Müsaadenizle Büyükler’ filmini vizyondan çekeceğini duyurmuştu. Demirören Haber Ajansı’na (DHA) konuya ait açıklama yapan Karamahmutoğlu, “Mars Group ile görüşmeler devam ediyor, hatayı kabul ediyorlar. Salon sayısını çoğaltıp durumu iyileştireceğiz dediler, azıcık ürkü oldular fakat ben Mars Group’un iyi bir adım atabileceğine inanmıyorum, olan filmin ilk haftasına oldu. Takip etmesek durumdan haberimiz bile olmayacak. Salonları takip ettirdim, fotoğraflarını çektim, her hareketi belgeledim” diye konuştu.

“EŞİT KOŞULLARDA YARIŞAMIYORUZ”

Koşulların eşit koşullar altında uygulanmadığını ifade eden Karamahmutoğlu, “Filmin gösterime ilk girmiş olduğu gün tüm oturumlarda verileceğine dair sözleşme olmasına rağmen filmi 10.30 ve 12.45 saatlerinde gösterdiler. Sonra da bizim film yerine Aquaman filmini koydular ve eşit koşullarda yarışma hakkımızı elimizden aldılar. Bizim filmimiz bir öğrenci filmi, sabahın 10.30’unda kim gider? zaten bu şekilde bir şey yapmaya hakları yok” açıklamalarında bulundu.

“10 SENE ÖNCE DE 5 LİRA ALIYORDUK”

Yapımcıların 10 sene öncesinde de tek biletten 5 lira kazanabildiğini sözlerine ekleyen Karamahmutoğlu, “Şimdi kamera kiralamak bile çok pahalı, maliyetler arkaydı fakat hala 5 lira alıyoruz. Mars, 10 sene önce 10-12 liraya bilet satarken şimdi 30-40 liraya satıyor. Bu durumu Mars hep yapıyormuş fakat biz bilmiyorduk. Neler oluyor diye denetim etmeye başlayınca ortaya çıktı. Önceden bizlere ‘şu oturumda 10 kişi geldi’ diye raporlama yapıyorlardı. fakat esasen o oturumda da bizim film yerine 50 bilet satacağı diğer bir filmi oynatıyormuş, ondan 10 adet bileti de bizlere yazıyormuş. ihtimal benim filmim 150 izlenecekti, o talihi bizlere tanımıyorlar” ifadelerini kullandı.

“TÜRKİYE’DE SİNEMAYI AYAKTA TUTAN YERLİ FİLMLERDİR”

Yabancı yapımcıların bu şekilde bir sorunu olmadığını vurgulayan Karamahmutoğlu, “Çünkü kendi ülkelerinde zaten o parayı kazanıyorlar, buradan bilet başına 5 lira gelmesi onları rahatsız etmiyor. fakat bizim pazarımız yalnızca Türkiye olduğundan bizi çok etkiliyor. Yerli ve yabancı sinemayı kıyasladığınızda yerli beyaz perde çok önde. Ortalama yüzde 70 yerli, yüzde 30 yabancı film izleniyor. ancak çok büyük yabancı filmler geldiğinde oranlar yüzde 60’a 40 oluyor. Türkiye’de sinemayı ayakta tutan yerli filmlerdir fakat durum bu şekilde olmasına rağmen en çok ezilen de gene yerli filmler oluyor. İngiltere’de veya Fransa’da ise bu durum yüzde 30’a 70’tir. örneğin Almanya’da yerli film izleme oranı yüzde 20’dir. Yüzde 80’i yabancı filmler oluşturur” dedi.

“ÇÖZÜM BULMAYA ÇALIŞIYORUZ”

Biletlerin promosyonsuz satıldığında, yapımcılara düşen hakın da artacağını dile getiren Karamahmutoğlu, “Mars Türkiye’deki salonların yüzde 60’ını oluşturuyor fakat bu şekilde bir durum içinde başka salon şirketleri da güçlendirilebilir, desteklenebilir. zaten devamlı iletişim halindeyiz ve bir çözüm bulmaya çalışıyoruz. fakat en iyi çözüm gene Mars’la ortak bir noktada buluşup devam etmek. Amacımız hem seyircinin daha olağan fiyatlar ödeyerek filme gitmesini sağlamak hem de birçok noktada seyirciyle buluşmak” diye konuştu.