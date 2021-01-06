Yapılandırma tarihi uzatıldı

Yenimahalle Belediyesi, vergi borcu affı yapılandırması ile ilgili mükelleflere çağrıda bulunarak, vatandaşlara 1 Şubat 2021 tarihine kadar yapılandırmadan faydalanmaları konusunda uyarıda bulundu.
Ödemelere taksit kolaylığı
Son başvurunun 1 Şubat Pazartesi günü olduğunu belirten belediye yetkileri, aftan ve borç yapılandırmasından yararlanmak isteyen vatandaşların Yenimahalle Belediyesi veznelerine ve semt tahsilat birimlerine müracaat etmeleri gerektiğini de bildirdi. Buna göre borçluların, son güne kalmadan belediyenin tahsilat birimlerine gelerek başvuru formunu doldurmaları gerekiyor.
İlk taksit 1 Mart’a kadar ödenebilecek
Yapılandırılan borçlar tercihe göre peşin veya taksitler halinde ödenebilecek. Ayrıca, mükelleflere peşin ödemelerde gecikme faizinin yüzde 90’ının silinmesi kolaylığı tanınıyor. Borçlarını taksitle ödemek isteyenler içinse başvuru sırasında belirlenebilecek 6, 9, 12, 18 eşit taksit seçenekleri mevcut. Yeniden yapılandırılan borçların ilk taksit ödemeleri ise 1 Mart 2021 tarihine kadar gerçekleştirilecek.
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