Yapılandırma tarihi uzatıldı

Emlak, ÇTV, İRV vergileri, asfalt, kira, yol harcamalarına katılım payı borçları ve daha pek çok farklı vergi borcunu da kapsayan vergi borcu affı yapılandırması için son başvuru tarihi ve ilk taksit ödeme süreleri uzatıldı.

Yenimahalle Belediyesi, vergi borcu affı yapılandırması ile ilgili mükelleflere çağrıda bulunarak, vatandaşlara 1 Şubat 2021 tarihine kadar yapılandırmadan faydalanmaları konusunda uyarıda bulundu.

Ödemelere taksit kolaylığı

Son başvurunun 1 Şubat Pazartesi günü olduğunu belirten belediye yetkileri, aftan ve borç yapılandırmasından yararlanmak isteyen vatandaşların Yenimahalle Belediyesi veznelerine ve semt tahsilat birimlerine müracaat etmeleri gerektiğini de bildirdi. Buna göre borçluların, son güne kalmadan belediyenin tahsilat birimlerine gelerek başvuru formunu doldurmaları gerekiyor.

İlk taksit 1 Mart’a kadar ödenebilecek

Yapılandırılan borçlar tercihe göre peşin veya taksitler halinde ödenebilecek. Ayrıca, mükelleflere peşin ödemelerde gecikme faizinin yüzde 90’ının silinmesi kolaylığı tanınıyor. Borçlarını taksitle ödemek isteyenler içinse başvuru sırasında belirlenebilecek 6, 9, 12, 18 eşit taksit seçenekleri mevcut. Yeniden yapılandırılan borçların ilk taksit ödemeleri ise 1 Mart 2021 tarihine kadar gerçekleştirilecek.