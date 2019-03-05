Yıllardır söylenen “her önüne gelen inşaat, yapı müteahhidi oldu” ya da “olmasın” tartışmaları sonra eriyor. Yeni yapılan düzenleme ile çok sayıda müteahhit, şirket ve ortakları üç ay içinde tasfiye olacak.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nca yayımlanan yönetmelik bina yapım işlerinde faaliyet gösterenleri yetki belgesine bağlıyor. Bu belgeler; son üç yılda yapılan işlerden banka borçlarına, sermaye yapısından teknik yeterliliğe kadar birçok alandaki bilgilere göre düzenlenecek. Belirtilen usullere göre yapılacak başvurular bir komisyon tarafından değerlendirilecek ve müteahhitler buna göre dokuz ayrı kategoride yetki ve yeterlilik belgesi alacaklar.

Gelecek Haziran ayı başında yürürlüğe girecek olan yönetmeliğe göre bazı müteahhitler hiç belge alamayacaklar. Bunlar kimler mi?

“İflas eden, tasfiye halinde olan, işleri mahkeme tarafından yürütülen yani kayyum atanan, konkordato ilân eden, işlerini askıya alan, iflas, zorunlu tasfiye kararı verilen, alacaklılara karşı borçlarından dolayı mahkeme idaresi altında bulunan, ilgili mercilerce hileli iflas ettiğine karar verilen,

Hile, vaat, tehdit, nüfuz kullanma, çıkar sağlama, anlaşma, rüşvet suretiyle veya başka yollarla sözleşmeye ilişkin işlemlere fesat karıştıran veya buna teşebbüs eden, sahte belge düzenleyen, kullanan veya bunlara teşebbüs eden,

Hileli malzeme, araç veya usuller kullanan, fen ve sanat kurallarına aykırı imalat yapanlar ve varsa ortakları”

Dahası, “önce satayım sonra yapayım” ya da “sattıkça yaparım” geleneği de sona eriyor ve yönetmelik “parası sağlam müteahhit” arıyor. Bunun için yetki belgesi alacakların bilançoları, mali durumları, bankalara borçları, örneğin kısa vadeli banka borçları öz kaynaklara oranının 0,75’ten küçük olamayacak şekilde, incelenecek.

Bu, bir anlamda sektörde iflasları ya da işi yarım bırakıp gitmeyi daha doğrusu kaçmayı önleyecek ya da parası olmayanların sektörde çalışmasını engelleyecek.

Ayrıca yetki belgesi alanlardan; imalatın yapı ruhsatına, etüt ve projelere aykırı olarak gerçekleştirilmesi, can ve mal güvenliğini tehdit etmesi, sigorta primi borçlarını ödememesi, vergi borcunun olması gibi hallerde verilen yetki belgeleri bir ile 10 yıl arasındaki sürelerde askıya alınacak.

Diğer ayrıntıları bir kenara bırakırsak sadece yukarıdaki bu zorunluluklara göre çok sayıda şahıs veya ortaklık şirketleri devre dışı kalacak gibi gözüküyor.

Sadece son aylarda çok sayıda anlı şanlı yapı şirketleri, iflas ve konkordato kararları aldıkları biliniyor. Buna göre bunlar şimdiden inşaatçılığa veda etmiş durumdalar. Artık onlar için geriye dönüş yok.

Eğer yönetmelik harfiyen uygulanırsa ki uygulanacaktır, cebine üç beş kuruş sermaye koyup ”şuraya şöyle beş katlı bir apartman dikeyim” diyecekler kalmayacak. Sadece 500 metrekare toplamında ki katlı bina yapabileceklerden bu zorunluluklar istenmiyor.

Sonuçta, “gerçek müteahhitler” ile “yoldan geçerken müteahhit olanlar” bir şekilde ayrıştırılacak.

Umarız, yarım kalan binalar, ortalıktan kaybolan müteahhit haberleri gazete sayfalarından düşer, geriye sağlamları ve sağlam yapıları kalır