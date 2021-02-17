Yapı markette çıkan yangında yükselen dumanlar gökyüzünü kapladı

İsmail Hakkı SEYMEN/BURSA,(DHA)-BURSA’da bir yapı markette çıkan yangından yükselen dumanlar, kentin bir çok noktasından görüldü. Patlamaların da meydana geldiği yangını, itfaiye ekipleri 1 saatlik çalışmayla söndürdü. Dumandan etkilenen 4 kişi hastaneye kaldırılırken yangının çıkış nedenini belirlemek için araştırma başlatıldı.

Yangın, sabah saatlerinde Nilüfer ilçesindeki Beşevler Sanayi Sitesi 60’ncı blokta çıktı. Bir yapı markette, henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangın kısa sürede büyüyerek, iş yerini kapladı.

Yapı markette bulunan kimyasal maddeler nedeniyle patlamalar meydana gelirken, yükselen dumanlar, kentin birçok noktasından görüldü.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Polis ekipleri, çevrede geniş güvenlik önlemi alırken, dumandan etkilenen 4 kişi, çevredeki hastanelere kaldırıldı.

İtfaiye ekiplerinin 1 saatlik çalışmasının ardından söndürülen yangının çıkış nedenini belirlemek için araştırma başlatıldı.

FOTOĞRAFLI