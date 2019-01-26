Yapay zeka teknolojisini iş süreçlerine entegre etmek isteyen şirketlerde 5 yeni meslek öne çıkıyor.

Şirketlerin İK birimleri, yapay zeka mimarı, yapay zeka ürün yöneticisi, veri bilimci, yazılım mühendisi ve yapay zeka ahlakbilimcisi kadrolarına yer açmaya başlıyor.

Şirketlerin üst seviye yöneticilerinin ve yönetim kurullarının gündeminin ilk sıralarında yer alan suni zeka teknolojisi, istihdam politikalarını tekrar şekillendiriyor. suni zeka uygulamalarını bütün operasyonel süreçlere entegre etmek isteyen şirketler, yeni mesleklere kapılarını aralıyor.

Şirketlerin suni zeka projelerinde görevlendirdiği ekipler içinde yer alan meslekler şöyle:

Yapay zeka mimarı: Bu uzmanlar, şirketlerin bütün iş süreçlerini inceledikten sonra suni zekanın niçin konumlandırılacağına ve hangi görevleri üstleneceğine karar veriyor. suni zeka mimarları ek olarak suni zeka kullanımının performansa etkilerinin değerlendirmesinden ve sıradan işlerden kurtulan insan kaynağının ana işlere odaklanmasının optimize edilmesinden de sorumlu.

Yapay zeka ürün yöneticisi: suni zekan mimarlarıyla yakın çalışan bu yöneticiler, farklı ekipler arasında bağlantı kurup, suni zeka teknolojisine geçişin sorunsuz yaşanmasını sağlıyorlar. İnsan kaynaklarıyla da dirsek temasında olan suni zeka ürün yöneticileri, insanoğlu ve makinelerden en iyi performansı alabilmek için zorunluluk olan organizasyonel değişikliklerin belirlenmesi görevini üstleniyor.

Veri bilimci: Her geçen gün artan veri yığınları arasından zorunluluk olanları ayıklayarak bunlardan manalı iç görüler çıkarmak için veri bilimcilere daima gereksinim olacak.

Yazılım mühendisi: Bu yazılım mühendisleri mevcutlardan farklı eğitiliyor. zira suni zeka teknolojisinin deneyim safhasından bütün süreçlere geçirilmesi şirketlerin karşılaşmış olduğu en önemli sorun. Bu noktada veri bilimcilerden gelen detayları işleyerek suni zekanın kullanıma alınacak düzeye getirecek kişiler yazılım mühendisleri.

Yapay zeka ahlakbilimcisi: suni zekanın yaratacağı toplumsal ve etik etkilerle, şirket standartlarını ve mesleki terbiye kaidelerini ahenkli hale getirme görevini suni zeka ahlakbilimciler üstlenecek.