Yapay Zeka Politikaları Derneği kuruldu

ANKARA, (DHA)- YAPAY zekâya dair farkındalık yaratmak ve sektörün gelişimine dair platform oluşturmak amacıyla Yapay Zeka Politikaları Derneği (AIPA) kuruldu. AIPA Yönetim Kurulu Başkanı Zafer Küçükşabanoğlu, çalışmalarını yaklaşık 26 milyonluk bir kitleyi oluşturan ‘Z’ kuşağını önceleyerek yürüteceklerini belirtti.

Derneğin kuruluşu, Yönetim Kurulu Başkanı Zafer Küçükşabanoğlu tarafından yapılan yazılı açıklama ile duyuruldu. Küçükşabanoğlu, günümüzde insanların, dijitalleşen dünyada iki duygu arasında gidip geldiğini bildirdi. Bu duyguların, belirsizliğin getirdiği korku ve yenilik duygusu olduğunu belirten Küçükşabanoğlu, “Bu duygular çerçevesinde dijitalleşmenin tamamıyla olumsuz olduğunu söyleyen bir grupla, dijitalleşmenin olumlu olduğunu söyleyen bir diğer grupla karşı karşıya olduğumuzu düşünüyoruz. Belki de bizlerin şimdilik bu iki grubun ortasında olması gerekiyordu, ta ki pandemi dönemine kadar. Pandemi dönemiyle birlikte dijitalleşme, hayatımızdaki her konunun ana odağına yerleşti demek hiç de yanlış olmayacaktır. Bu dönemde hepimiz gördük ki, dijitalleşen dünyada yerimizi alabilmek için bilgili olmamız gerekiyor. Bilgiye sahip olduktan sonra dijitalleşmeden korkmanın bir anlamı olmadığını düşünüyoruz” diye konuştu.

‘ÜLKEMİZE KATKILAR SAĞLAMAK İSTİYORUZ’

Küçükşabanoğlu, son yıllarda teknolojinin hızla gelişmesiyle birlikte dünyanın büyük bir değişim ve dönüşüme girdiğini belirterek, “Pandemiyle birlikte bu değişim ve dönüşüm daha da artmıştır. Buna ek olarak, dünyayı yeni bir düzenin beklediğini düşünüyoruz. Bu yeni döneme toplumumuzun hazırlıklı olması gerektiğini düşünüyor ve savunuyoruz. Hazırlıklı olan ve kendini güncelleyen toplumların başarılı; hazırlıksız olan ve kendini güncellemeyen toplumların ise başarısız olacağını düşünüyoruz. Bizler, bu durumda başarılı olan, yani kazanan tarafta olmak ve aynı zamanda ülkemize de katkılar sağlamak istiyoruz” ifadelerini kullandı.

2021 yılıyla birlikte bilginin en güçlü ve değerli olduğu döneme girildiğini düşündüklerini söyleyen Küçükşabanoğlu, “Ekibimizle birlikte yaptığımız araştırmalar ve istişareler sonucunda ‘yapay zeka’ konusunun günümüzdeki birçok konuyu etkilediğini, özellikle de 2025 yılından sonra etkilemenin ötesinde hayatımızın her alanını domine edeceğini öngörüyoruz. Henry Ford’un ‘Eğer gelecek hakkında düşünmezseniz, asla bir geleceğiniz olmaz’ ve Hz. Mevlana’nın ‘Dün dünde kaldı cancağızım, bugün yeni şeyler söylemek lazım’ sözlerinin ışığında ülkemizin geleceğini düşünerek, yeni şeyler söylemenin vaktinin geldiğine inanıyoruz” dedi.

’17 KONU BAŞLIĞI ALTINDA ÇALIŞMALARIMIZI YÜRÜTECEĞİZ’

Şabanoğlu, bu inanç doğrultusunda AIPA çatısı altında yapay zekâya dair farkındalık yaratmak ve sektörün gelişimine dair bir platform oluşturmak hedefiyle heyecanlı, vizyoner ve toplumu önceleyen nitelikli bir ekiple ülkede yapay zekâ ile ilgili bilinçlendirme çalışmaları yürütmek üzere bir araya geldiklerini vurguladı. Şabanoğlu, şöyle konuştu:

“Toplumda yapay zekâ konusuna dair farkındalık yaratmak, bireysel ve kurumsal yetkinliklerin artırılmasına katkı sağlamak ve ülkemizin dünyadaki ilk 10 ekonomi arasına girme hedefini teknoloji girişimciliği ile hızlandırarak; ülkemizde yeni girişimcilik kültürünü oluşturmak, desteklemek ve yaygınlaştırmak amacıyla politikalar üretmeyi hedefliyoruz. Derneğimiz çatısı altında yapay zekayı ilgilendiren sadece birkaç konu başlığını değil; eğitimden, ekonomiye; medyadan, dış politikaya; kültür ve sanattan, spora kadar belirlediğimiz 17 konu başlığı altında ele alarak çalışmalarımızı yürüteceğiz. AIPA olarak çalışmalarımızı sürdürürken, ülkemizin geleceği değil, bugünü olduklarını düşündüğümüz, nüfusumuzun yüzde 31’ini ve yaklaşık 26 milyonluk bir kitleyi oluşturan ‘Z’ kuşağını önceleyeceğimizi özellikle belirtmek isteriz. AIPA ailesi olarak her şeyin en güzeline layık kıymetli ülkemiz için yürüyeceğiz, koşacağız ve hiç durmadan çalışacağız. Derneğimizin ülkemize ve toplumumuza hayırlı olmasını temenni ediyoruz.”

