İktidar tarafından hazırlatılan Çevre Etki Değerlendirme Raporunu (ÇED) bilgisayarıma indirdim, açtım ve inceledim.

Okuyucularım ile de paylaşmak istediğim bazı detaylar fark ettim ve bu detaylardan birisi de İstanbul Boğazı ile Panama, Süveyş ve Kiel Kanallarını gemi kazaları açısından değerlendiren bölüm. Aşağıda ki veriler ÇED raporundan:

Tablo 9.1 Dünya Çapında Transit kanalda kaza sıklığının karşılaştırılması (Ref. {24})

Kanal Hat uzunluğu (km) Geçiş süresi (saat) En dar yer (metre) Yıllık Geçiş Belirli bir dönemdeki kazaların sayısı Ortalama Yıllık Kaza sayısı Kanal İstanbul 45 2 275 69.000 (Tahmini en fazla) bilinmiyor bilinmiyor İstanbul Boğazı 30 1,9 700-3500 42.999 (2017) 304 2004-2017 (14 YIL) 21,7 Panama Kanalı 77 8-10 150-300 12.036 2013 180 2003-2013 (11 YIL) 16.36 Süveyş Kanalı 193 11-16 280-345 16-596 2013 505 1993-2013 (11 YIL) 45,9 Kiel Kanalı 98 7-8 160 34.879 2012 272 1993-2013 (11 YIL) 24,72

Yukarıdaki tablonun aslına sanırım kimse anlamasın diye bazı kompleks formüller yerleştirmişlerdi ben herkesin anlayacağı bir şekilde en sağda ki sütunu sadeleştirdim.

Geçen gemi sayısını dikkate almadan ortalama yıllık kaza sayısında İstanbul Boğazı’nın Süveyş ve Kiel kanallarından daha emniyetli olduğu anlaşılıyor.

(***Tablodaki bilgilerin epeyce eski dönemli olması da benim kabahatim değil ÇED raporunun ne kadar özensiz hazırlanmış olduğunun kanıtıdır.)

Elbette tabloyu biraz daha detaylı ve titizce incelemem gerekiyordu ve aynı tablodaki kaza verilerini bahse konu dönemlerdeki İstanbul Boğazı, Panama, Süveş ve Kiel kanalından geçen toplam gemi sayısına böldüm aşağıdaki tablo ortaya çıktı!

*** Benim hazırladığım İstanbul Boğazı, Panama, Süveş ve Kiel kanalından geçen toplam gemi başına düşen kaza sayıları:

Kanal Hat uzunluğu (km) Yıllık Geçiş Belirli bir dönemdeki kazaların toplam sayısı Belirli bir dönemde geçen toplam gemi sayısı Belirli bir dönemde geçen ortalama gemi sayısı başına kaza sayısı İstanbul Boğazı 30 42.999 (2017) 304 2004-2017 (14 YIL) 602.000 0,00050 Panama Kanalı 77 12.036 2013 180 2003-2013 (11 YIL) 132.396 0,00135 Süveyş Kanalı 193 16.596 2013 505 1993-2013 (11 YIL) 182.490 0,00276 Kiel Kanalı 98 34.879 2012 272 1993-2013 (11 YIL) 383.669 0,00070

Yukarıda ki tabloda görünen o ki bir İstanbul’a yapay kanal inşa eder ve gemileri oradan geçirmeye çalışırsak kaza olasılığı ciddi manada artacak!

Hazırlattıkları ÇED raporunda yer aşan bu kendi tabloları AKP iktidarının Kanal İstanbul’u yapacağız Böylece kazaları önleyeceğiz iddiasının içinin boş ve matematik hesabının yanlış olduğunu ispatlamaktadır!

Dahası bu muhayyel kanalın etrafına büyük yerleşim inşa edilirse ve İstanbul Kanalı Süveyş Kanalı benzeri bir kaza istatistiğine sahne olursa burada oturanlar ayda en az bir defa, bir gemi kazası seyrederek heyecan yaşayacaklar, adrenalinleri yükselecek ve hoşça vakit geçirecekler demektir. Bu bölgeden emlak almak isteyenlerin adrenalin tutkusu yüksek maceraperest kişiler olması gerekir, demedi demeyin.

Proje çılgın olabilir lakin kaptanlar, gemi sahipleri ve sigorta şirketleri çılgın değildir ve hiç kimse gemisini daha riskli bir su yolundan geçirmez.

Bir gemi İstanbul Kanalını kullanmaya kalkarsa sigorta firmalarının daha fazla sigorta primi keseceği, taşıma maliyetlerinin yükseleceği yukarıdaki tabloya bakınca açıkça görülmektedir.

İstanbul Boğazını da iyi bilen uzunyol kaptanlarının İstanbul Kanalını gemi seyri açısından ne kadar ciddi bir şekilde eleştirdiğini de hepimiz biliyoruz.

ÇED raporunu hazırlayanların tablosundaki bir başka saçmalık da 30 km’lik İstanbul Boğazını 1,9 saatte geçen bir geminin 45 km’lik İstanbul Kanalını 2 saatte geçeceğini iddia etmeleridir. Bu iddialarda bulunmak için ya hiç kanal görmemiş ve hiçbir kaptan ile konuşmamış olmak yahut da matematik bilmemek gerekir!

Matematik bilen biri olarak ben koskoca boğazda 15 km hız ile seyreden bir geminin, daracık bir kanalda 22,5 km hızla yol alabileceğini iddia edene ancak gülerim!

Netice olarak ÇED raporunda yer alan bu tablonun ortaya koyduğu somut gerçek İstanbul’a bir kanal yaparsak gemi kazaları azalacak iddiasının ciddi bir safsata olduğudur.