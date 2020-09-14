“Yanlış uygulamalar ve denemeler ekonomiyi zora sokuyor”

Özgür ALTIN/ANKARA



İyi Parti Ekonomi Politikaları Başkanı Cihan Paçacı pandemi sayılarında açıklananın üstünde bir durumla karşı karşıya kalındığını iddia etti. Paçacı: “Pandemi özellikle son bir ayda ülkemizde çok ciddi oranda artış göstermektedir. Aldığımız bilgiler Sağlık Bakanlığının açıkladığı rakamların çok üzerinde olduğunu göstermektedir. ” dedi.

Pandeminin yanı sıra ekonomik olarak açıklanan verilerinde gerçek dışı olduğunu öne süren Paçacı en kısa sürede tebdir alınması gerektiğini vurguladı. Pandemi ile birlikte hem sağlık sisteminin hem de ekonominin ağır durumlarla karşılaşacağını ifade etti.



BÜYÜK HASAR GÖRMESİ KAÇINILMAZDIR’

Kış aylarının yaklaşması ile mevsimsel hastalıklarında artacağını ve bununda pandemi ile ekonomiye ağır faturalarının olacağını ifade eden Paçacı sözlerine şöyle devam etti; “Pandemi özellikle son bir ayda ülkemizde çok ciddi oranda artış göstermektedir. Aldığımız bilgiler Sağlık Bakanlığının açıkladığı rakamların çok üzerinde olduğunu göstermektedir. Sonbahar ve önümüzdeki kış mevsimi nezle, grip ve koronanın birbirinin karışacak olması çok ciddi problemlere sebep olacaktır. Özellikle sağlık sisteminin ve ekonominin büyük hasar görmesi kaçınılmazdır.”

Toplu taşımayı kullanana vatandaşların tek amacının evine ekmek götürmek olduğunu vurgulayan Paçacı şunları kayedetti; “Maske, mesafe ve hijyen kurallarına uyulması son derece önemlidir. Vatandaş çaresiz ve perişan durumdadır. Evine ekmek götürmek için, tenceresini kaynatmak için mecburen toplu taşıma araçlarına binmekte ve kalabalık ortamlarda çalışmak zorunda kalmaktadır. Devletin temel görevi vatandaşın sağlığını korumak ve güvenliğini temin etmektir. İktidar, maalesef uygulamaları ile bu temel görevi yerine getirememektedir.”



BES FONUNUN KULLANILMASI

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES)’nde biriken paraların başka kredi ve faaliyetlerde de kullanıldığını iddia eden Paçacı bunun ilerleyen zamanlarda BES’den ayrılışlara neden olacağını ifade etti. Paçacı:” Sayın Cumhurbaşkanı, 7 Eylül 2020 tarihinde verdiği demeç ile bireysel emeklilik sisteminde (BES) biriken 154 Milyar TL tutarındaki fonu reel sektöre uzun vadeli ve düşük maliyetli kaynak olarak aktarılabileceğini ifade etmiştir. BES fonlarına yatırılan paraların ve katkı payların zaten % 80 nine yakın tutarı Hazine Bonosu ve Devlet Tahvillerinde bulunmaktadır. Başka bir ifade ile 154 Milyar TL’nin zaten % 80 i kullanılmış durumdadır. Fonun menkul kıymet dışında kullanılabilmesi vatandaşın tasarruflarına el koyulması anlamını taşımaktadır. Vatandaşın özgür iradesi ile oluşan bireysel emeklilik fonunun farklı alanlarda kullanılması zaten güven kaybı yaşayan vatandaşımızda devlete olan güvenin tamamen kaybolmasına sebep olacaktır. BES ten çıkışı hızlandırabilir. İktidara tavsiyemiz bu zorlamadan vazgeçerek rasyonel hareket etmeleridir.” dedi.



TÜİK VERİLERİNİ ELEŞTİRDİ

Türkiye İstatistik Kurumu’nun verdiği işsizlik rakamlarını eleştiren Paçacı şunları söyledi; “TÜİK, Haziran 2020 işsizlik verilerini açıkladı. TÜİK’in verilerine göre işsizlik oranı % 13.4 ve genç nüfusta işsizlik oranı% 26.1 oldu. Bu verilere göre son bir yılda yaklaşık 2 milyon kişi işsiz kaldı. İşten çıkarmanın yasak olduğu ve kısa çalışma ödeneği adı altında yaklaşık 3.5 milyon kişinin de işsiz olduğu dikkate alınırsa ülkemizde işsizliğin boyutunun açıklanan resmi rakamların çok üzerinde olduğu görülmektedir. Yatırımın olmadığı reel sektörün kepenk kapattığı bu süreçte işsizliğin artması maalesef kaçınılmaz olacaktır. “

‘DÖVİZ KURU VE ENFLASYONDA ARTIŞA SEBEP OLACAKTIR’

Döviz kurunda ve enflasyonda yaşanan artışın sebebinin yanlış uygulamalar ve denemeler olduğunu belirten Paçacı sözlerine şöyle devam etti; ” Temmuz ayında 1.82 milyar dolar açık verildiği ifade edildi. Ocak – Temmuz ayı toplam cari işlemler açığı 21.4 milyar doları bulmuştur. Öyle görünüyor ki yıl sonuna kadar bu açık ciddi oranda artmaya devam edecektir. İthalatta gümrük vergilerinin artırılmasına rağmen cari işlemler açığının artıyor olması ekonomi yönetiminin başarısızlığının tescillenmiş bir örneğidir. Milli paramız, Türk Lirası, her geçen gün değer kaybetmektedir. Türkiye’nin fiyat düzeyinin, ticaret yaptığı ülkelerin fiyat düzeylerine göre değişimini gösteren TÜFE bazlı reel efektif döviz kuru endeksi ciddi oranda düşmektedir. Geçmişte yaşanan kriz dönemlerinde bu oran 80-90 iken bugün 70.4’e inmiştir. Yanlış uygulamalar ve denemeler önümüzdeki aylarda döviz kuru ve enflasyonda artışa sebep olacaktır.”

