Yeni yılda birçok kişi hayatında ya da kendinde memnun olmadığı konular hakkında yeni kararlar alıyor.

Güven Hastanesi Psikiyatri Bölümü Uzman Dr. Timur Fadıl Oğuz, yeni yıl kararlarını başarıyla uygulamak isteyenlere tavsiyelerde bulunarak, “Yeni yıl kararlarının hayata geçirilmesi için kaçınılması gereken ilk şey ‘yanlış umut sendromuna’ yakalanmamaktır” dedi.

Yeni senede bazı kişilerin karar adımlarında sorun yaşayabildiğini vurgulayan Dr. Timur Fadıl Oğuz, alınan kararları uygulamanın kolay olmadığını söyledi. Amerika Birleşik Devletleri’nde insanların ortalama yüzde 40’ının yeni sene kararları aldığını ifade eden Dr. Oğuz, “Bu kararların yüzde 40’ını daha sıhhatli bir rejim ve daha çok egzersiz, yüzde 15’ini daha sıhhatli alışkanlıklar edinmek ve yüzde 35’lik bir alanını de iş ve para konularında alınan kararlar oluşturmaktadır. Bu kararların uygulanmasında başarı oranları oldukça düşüktür” dedi.

“İKİ SENE SONRA YÜZDE 19 CİVARINA İNİYOR”

Kararlarını uygulamaya devam edenlerin oranının yedi gün sonra yüzde 77’ye düştüğünü kaydeden Dr. Timur Fadıl Oğuz, şunları söyledi:

“Şubat ayı başlarında bu oran yüzde 64’e, Nisan ayı başlarında ise yüzde 50’lere düşer. Kararların alınmasından iki sene sonra kararlarını uygulamaya devam edebilenlerin oranı ise, yüzde 19 etrafına inmektedir. Kararlarını kalıcı olarak uygulayabilenlerin oranı ise tahminen yüzde 8 etrafında kalmaktadır.”

“BAĞIMLILIK BİLE YARATABİLMEKTEDİR”

Yeni sene kararlarının yaşama geçirilmesi için kaçınılması gereken ilk şeyin ‘yanlış ümit sendromuna’ yakalanmamak olduğunu vurgulayan Dr. Timur Fadıl Oğuz, şu şekilde konuştu:

“Yanlış ümit belirtisinin en temel özelliği insanın kendisini değiştirmesinin kolay olduğu amaçlar ne kadar yüksek olursa motivasyonun da o denli yüksek düzeyde olacağı ve bunun sonucunda da başarı ihtimalinin de daha büyük olacağı yanılgısıdır. Bu belirtinin bir diğer belirleyici özelliği de yeniden tekrar yaşanmış olan başarısızlıklara rağmen kişinin yeniden aynı kararları almasıdır. Büyük kararlar alındığında duyulan coşku ve bu kararları başka insanlara ilan faktörün getirmiş olduğu gurur okşayıcı hisler bir cins bağımlılık bile yaratabilmektedir.”

“BU CİNSTEN KARARLARIN DAHA GERÇEK MUTLULUKLAR GETİRECEĞİNİ UNUTMAYIN”

Dr. Timur Fadıl Oğuz, yeni sene kararlarının başarıyla uygulanması için dikkat edilmesi gerekenleri şu şekilde açıkladı:

“Kararlarınız gerçekçi olmalıdır. yalnızca haftada üç dört gün yirmi otuz dakika tempolu bir yürüyüş yaparak bile kalp-damar sağlığınızı çok daha iyi bir yere getirebilirsiniz. İyi bir planınız olmalıdır. Uygulanabilir bir plan yapmak bu işin eğer olmazsa olmazıdır. Örneğin, yapmayı planladığınız yürüyüşü nerede ve ne zaman yapacaksınız. Karar uygulama sürecinin haz ve doyum da içermelidir. Çeldirici faktörler azaltılmalıdır. Eğer kilo vermek istiyorsanız evinizde yüksek kalorili sağlıksız besinlerin bulunmamalısınız. İnternette dolaşmak yerine kitap okumak istiyorsanız cep telefonunuzu başka odada bırakmalısınız. Tökezlemelere rağmen yola devam edilmelidir. Kararlarını yaşama geçirebilen insanların ortak bir özelliği tökezlediklerinde pes etmemeleridir. Kararlarını gerçekleştiremeyen insanoğlu ‘ya hep ya hiç’ şeklinde olaylara yaklaşmakta, küçük bir tökezlemede motivasyonlarını yitirip kararlarından vazgeçmektedirler. diğer insanlara da çıkarı dokunabilecek kararlar da almaya çalışın. Yeni sene kararlarının bir maalesef kişisel ve yüzeysel kalmaktadır. Bu sene ‘başka insanlara daha çıkarlı olmaya çalışacağım’ ya da ‘yakınlarımı daha dikkatle dinleyip anlamaya çalışacağım’ veya ‘insanlarla ilişkilerimde sorun yaratan bir özelliğimle incinmeden korkmadan yüzleşeceğim ve değiştirmeye çalışacağım’ gibi yeni sene kararları almaya çalışın. Bu cinsten kararların daha gerçek mutluluklar getireceğini unutmayın.”