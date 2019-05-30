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30 Mayıs 2019
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Yazarlar

Yanlış karar veren de görevinden alınsın!

Nuri Kayış Nuri Kayış

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İstanbul’da duruşmaya mini etekle giren avukata tepki gösterip tutanak tutan ve fotoğrafını çektirmek isteyen hakim, Hakimler ve Savcılar Kurulu tarafından görevden alındı.
Kutlanması gereken çok yerinde bir karar bu.

Ama, yetmez!
Hakimler ve Savcılar Kurulu’nun aynı duyarlılığı, verdiği kararlar üst mahkemeler, Yargıtay, Anayasa Mahkemesi ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi tarafından defalarca bozulan hakimler konusunda da göstermesi gerekir.

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Önündeki dosyayı tam incelemeyen, tüm tanıkları dinlemeyen, davaları keyfi olarak uzatan, yasa hükümlerini doğru yorumlayamayan hakimler yüzünden her yıl yüz binlerce kişi mağdur oluyor.
Haksız yere hapse atılanları, işini kaybedenleri, ekonomik sıkıntıya düşenleri unutmamalıyız.

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Dört önerim var:
-Yerel mahkeme hakimleri, açılan davaları 6 ay içinde sonuçlandırmak zorunda olmalıdır, bir.
-Bir yıl içinde verdikleri kararların en az yüzde 90’ı üst mahkemelerde aynen onaylanmayan yerel mahkeme hakimleri ya eğitim programına çağrılmalı ya da görevden alınmalıdır, iki.
-Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nde Türkiye’nin ağır para cezalarına çarptırılmasına neden olan hakimler, söz konusu para cezasının bir kısmını ödeme yükümlülüğü ile karşı karşıya bırakılmalıdır, üç.

-Hukuk fakültelerinin sayısı 84’ü buldu. Çocuk bahçesi açar gibi fakülte açma uygulamasından vazgeçilmeli, hukuk eğitiminde niceliğe değil niteliğe önem verilmelidir, dört.

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Tabii, şu ana ilkeyi madde haline getirmeye bile gerek görmüyorum:
-Adaletin bağımsızlığı, tarafsızlığı, siyasi etkilerden uzak çalışması her halükarda mutlaka sağlanmalıdır.

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Nuri Kayış
Nuri Kayışhttps://sonsoz.com.tr
Gazeteciliğe 1977 Son Havadis gazetesinde başladı, Hür Anadolu, Başkent, Ulus, Günaydın ve Sabah gazetelerinde çalıştı. RTUK Başkanlığı yapan yazarımızın 14 adet yayınlanmış kitabı bulunmaktadır.

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