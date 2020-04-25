Son yıllarda kitapları satış rekorları kıran Ahmet Ümit, karantina günlerinde evlerinde oturmak zorunda olanlara Albert Camus’un “Veba” romanını tavsiye etmiş.

Saygı duyduğum bir yazar olmasına karşın bu tavsiyesini pek doğru bulmadım Ahmet Ümit’in.

Bugünlerde kesinlikle okunmaması gereken bir kitaptır Veba.

Özetlersem ne demek istediğim daha iyi anlaşılır:

Cezayir’in Oran kentinde fareler ardı ardına ölmeye başlar.

Bu ölümlerin nedeni vebadır.

Bir süre sonra hastalık insanlara da bulaşır ve binlerce ölüme neden olur.

İş öyle bir noktaya varır ki ölenler için bırakınız tabutu, kefen bile bulunmaz.

Mezarlıklar da yetmez, ölüler üst üste gömülür. Bazıları da yakılır, külleri denize atılır.

Korkunç bir panik vardır. Herkes canının derdine düşmüştür.

Karantinaya alınan şehirden kaçmak isteyenlere görevliler sert biçimde müdahale eder.

Bir doktor tüm zorluklara karşın hastalarıyla ilgilenmeye çalışmaktadır. Ancak o da karısını bu hastalığa kurban verir.

Diğer yandan hastalığı tedavi etmeye yönelik çabalar da sürmektedir.

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Bilmem anlatabildim mi?

Yani, sevgili Ahmet Ümit…

Bugünlerde evde karantinada olan insanların okuması gereken kitap mıdır bu Allah aşkına?