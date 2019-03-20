Mitinglerde tehdit, hakaret, iftira dolu sözler kullanılıyor. Bir kısım medya bu mitingleri canlı yayınlıyor ve gün boyu özetleyerek tekrarlıyor.

Cumhur İttifakı partileri ile Millet ittifakı partileri arasında seçim yarışı sürüyor.

Muhalefet partilerine ise aşağıda tablolarda göreceksiniz ki ancak beşte bir oranında yer veriliyor ki ayni süreler içinde de aleyhte yayınlar yapılıyor.

Televizyon yayınlarındaki yayınları RTÜK uzmanları ortaya çıkararak Üst Kurul’a sundular. Ancak Üst Kurulun AKP kontenjanından seçilen üyeleri bu yasal ihlaller karşısında yandaş televizyon kanallarına tek bir uyarı bile vermediler.

Araştırmayı yaptıran RTÜK üyesi ismet Demirdöğen’in bu konuda RTÜK uzmanlarına yaptırdığı araştırmanın sonuçları şöyle:

Haberler, Canlı Yayınlar, Haber Programları Ve Siyasi Parti Mitingleri ile ilgili yayınlar toplamı şöyle:

AKP:48:05:03 Lehte

MHP:07:12:15 Lehte

CHP:08:24:07 Lehte – 06:12:51 Aleyhte

İYİ:01:45:12 Lehte – 01:10:13 Aleyhte

HDP:0 Saniye Lehte – 01:38:30 Aleyhte

TOPLAM

Cumhur İttifakı:55:17:18 Lehte

Millet İttifakı:10:09:19 Lehte – 07:23:04 Aleyhte

1-28 ŞUBAT TARİHLERİNDE TRT HABER YAYIN SÜRELERİ ŞÖYLE OLDU:

AKPARTİ:49:58:12 Lehte

MHP:03:32:26 Lehte

İYİ:00:55:32 Lehte – 01:11:53 Aleyhte

CHP:05:47:25 Lehte – 05:56:15 Aleyhte

CUMHUR İTTİFAKI:53:30:38 Lehte



MİLLET İTTİFAKI:06:42:57 Lehte – 07:08:08 Aleyhte

Millet İttifakı CHP ve İYİ Parti lehinde hiç bir habere yer vermeyen, sadece aleyhte haberlere yer veren yayın kuruluşları şunlar:

A Haber, TGRT Haber, 24, AKİT TV, TV NET, UZAY Haber, ÜLKE, KANAL 7, BEYAZ TV, ATV

Bu 10 televizyon kanalının “sadece AKP ve MHP lehine yayın yaptıkları” Radyo ve Televizyon kurulunun uzman raporlarıyla da tespit edildiği öğrenildi.



RTÜK uzmanlarının raporlarında, “Yüksek Seçim Kurulu’nun 2018/1123 sayılı kararının çiğnendiğini vurguladılar.

Radyo ve Televizyon Üst kurulunun üyesi İsmet Demirdöğen’i arayarak bu raporları nasıl değerlendirdiğini sordum. Demirdöğen şunları söyledi:

“Rakamlar son derece açık. Rakamlar söze gerek bırakmıyor. Taşların bağlı olduğu bir dönem yaşıyoruz.

Anayasa ve yasasını çiğnemekte bir sakınca görmeyen TRT bu seçim döneminde yeni bir çığır açmış, kimi özel yayıncıların misyonunu üstlenmiş, muhalefeti karalayan haberciliğe geçiş yapmıştır.