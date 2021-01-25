Yankesicilik yapan arkadaşına yardım etti, yakalanınca ‘Cep telefonunu geri verecektik, kadını bulamadık’ dedi

Anıl ATAR/ADANA, (DHA)- ADANA’da sokakta yürüyen Demet K.’nin (32) çantasındaki cep telefonunu yankesicilik yöntemiyle çalan Mustafa Ç. (32) ile ona yardım eden Fırat M. (41), polis ekiplerince yakalandı. Şüphelilerden Fırat M., “Mustafa’nın yankesicilik yapacağını bilsem, ona mani olurdum. Cep telefonunu geri verecektik ancak kadını bulamadık” diyerek kendini savundu. Cep telefonu sahibine teslim edilirken, şüpheliler ev hapsi cezasına çarptırıldı.

Olay, 20 Ocak günü saat 13.00 sıralarında merkez Seyhan ilçesine bağlı Karasoku Mahallesi Melek Girmez Sokak’ta meydana geldi. Alışveriş yapan Demet K.’nin çantasının fermuarının açık olduğunu fark eden 2 şüpheli, kadını takip etmeye başladı. Şüphelilerden biri, çarpma bahanesiyle Demet K.’nin çantasındaki cep telefonunu aldı. Bu sırada diğer şüpheli, çevredekilerin olayı görmemesi için vücuduyla perdeleme yaptı. Şüpheliler olay yerinden uzaklaşıp, ara sokaklarda izini kaybettirdi. Demet K., çantasını kontrol ettiğinde cep telefonunun olmadığını fark edince durumu polise bildirdi.

Olay yerine gelen İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, şüphelilerin yakalanması için bölgedeki güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye aldı. Ekipler, olayı gerçekleştiren şüphelinin hırsızlık, yaralama, kapkaç gibi suçlardan çok sayıda kaydı olduğu öğrenilen Mustafa Ç., ona yardım eden şüphelinin ise Fırat M. olduğunu tespit etti. Adresleri belirlenen şüpheliler, Yenibey Mahallesi’ndeki evlerine yapılan baskınla gözaltına alındı.

‘BAŞIMI BELAYA SOKTU’

Emniyete götürülen şüphelilerden Fırat M.’nin, ifadesinde, “Mustafa’nın yankesicilik yapacağını bilseydim, ona mani olurdum. Başımı belaya soktu. Telefonu çaldıktan sonra kadına geri vermeye karar verdik. Kadını aradık ancak bulamadık ve cep telefonunu sattık” dediği öğrenildi. Şüphelilerin cep telefonunu Mısır Çarşısı’ndaki bir iş yerine sattıkları belirlendi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Mustafa Ç. ile Fırat M., çıkarıldıkları mahkemece ev hapsi cezasına çarptırıldı. Cep telefonu ise satıldığı iş yerinden alınarak, sahibine teslim edildi.

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