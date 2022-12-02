Yanındayız derneği “Şiddetin Görünmeyen Yüzü” proje kapanış toplantısını Hollanda Konsolosluğu’nda gerçekleştirdi “KADINLARA VE KIZ ÇOCUKLARINA YÖNELİK ŞİDDET AVRUPA’DA DA BİR SORUN”

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HAZAL ERGEN-

Hollanda Konsolosluğu’nun finansal destekleriyle YANINDAYIZ Derneği tarafından yürütülen ve bir yıl süren “Şiddetin Görünmeyen Yüzü” projesiyle erkeklerde farkındalık uyandırarak, toplumsal cinsiyete dayalı kadına yönelik şiddetin sonlandırılması amaçlandı. Proje kapsamında kılavuz olma amacı taşıyan “Yerel Yönetimler için Kadına Yönelik Şiddet Farkındalığına İlişkin Rehber El Kitabı” hazırlandı.

Toplumsal cinsiyete dayalı kadına yönelik şiddet konusunda farkındalık yaratması amaçlanan projenin hedef kitlesini yerel yönetim çalışanları, mavi yaka çalışanlar ve üniversite öğrencileri oluşturdu. Mavi yaka sahasından tekstil firmalarına, Türkiye genelindeki tüm üniversite öğrencilerini temsil eden bir örneklem grubuna ve Bodrum, Çiğli, Doğubayazıt, Maltepe, Seyhan ve Tepebaşı belediyeleri ile Gaziantep ve Mersin Büyükşehir Belediye çalışanlarına eğitimlerin verildiği proje süresince doğrudan 2.677 katılımcıya ulaşıldı.

Kapanış toplantısı Hollanda Konsolosluğu’nda yapıldı

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Hollanda Konsolosluğu’nda gerçekleştirilen kapanış toplantısı, Hollanda İstanbul Başkonsolosu Arjen Uijterlinde ile YANINDAYIZ Derneği’nin Kurucu Yönetim Kurulu Başkanı Nur Ger’in açılış konuşmalarıyla başladı ve proje ekibinin paylaşımıyla devam etti.

“Kadınlara ve kız çocuklarına yönelik şiddet Avrupa’da da bir sorun”

Toplantının açılış konuşmasını yapan Hollanda İstanbul Başkonsolosu Arjen Uijterlinde şunları söyledi: “Hollanda’nın insan hakları politikasının en can alıcı temalarından biri herkes için eşit haklardır. Ne yazık ki kadınlara ve kız çocuklarına yönelik şiddet sadece dünyanın belirli bölgelerinde değil, örneğin yakınımızda Avrupa’da da bir sorun. Bu nedenle buna dikkat çekmek önemini koruyor. YANINDAYIZ Derneği’nin projesine verdiğimiz desteğin yanı sıra dünyanın birçok yerinde İnsan Hakları Fonumuzla birçok projeye destek sunuyoruz.”

“Şimdiye dek infografik videolarımıza 215 binden fazla kişi erişti”

Şiddetin Görünmeyen Yüzü” projesinin kapanış toplantısındaki konuşmasında YANINDAYIZ Derneği Kurucu Yönetim Kurulu Başkanı Nur Ger, toplumsal cinsiyet eşitsizliğinin en önemli sonuçlarından birinin kadına ve kız çocuklarına yönelik şiddet olduğunu ifade ederken toplumsal cinsiyet eşitsizliğini ortadan kaldırmak için ataerkil zihniyetle mücadelenin gerekli olduğunu bir kez daha vurguladı. Nur Ger, proje çıktılarını değerlendirirken ise şunları söyledi: “Psikolojik, cinsel, fiziksel ve ekonomik şiddet türlerini anlattığımız infografik videolara şimdiye dek 215 binden fazla kişinin eriştiğini gördük. ‘Yerel Yönetimler İçin Kadına Yönelik Şiddet Farkındalığına İlişkin Rehber El Kitabı’nı ise bu projenin çıktısı olarak sunmaktan ayrıca mutluluk duyuyorum.”

Farkındalık videoları ile sosyal medya kampanyasına yüksek ilgi

Kadına yönelik şiddet türlerine dair farkındalık videoları sosyal medyada paylaşıldı. Fiziksel, cinsel, ekonomik ve psikolojik şiddete dair bilgilendirme ve bilinçlendirme amacı taşıyan videografikler Instagram, Facebook, Twitter ve Youtube’da toplamda 215.860 kez görüntülendi. Sosyal medya iletişimlerinde kullanılan #şiddetingörünmeyenyüzü etiketi ile yapılan paylaşımlar ise aynı sosyal medya platformlarında toplamda 66.103 defa görüntülendi.