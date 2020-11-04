Yanılmayın kardeşim be!

Milliyetçilikten söz ediyorlar.Milliyetçi adam yabancıya toprak satmaz.Yerli malı kullanır.Ülkenin kalkınması için tüm gücüyle çalışır.



Atatürk’ün izinde gider.

Yerli bir otomobil imal edemedik.

Ülke savunması için gerekli silahları paramızla alamıyoruz.

Bunun için Rus’a,Amerika ve diğer ülkelere muhtacız.



Bırakın milliyetçi ayaklarını.

Kendi kendimizi aldatıyoruz.

Her şeyi sattık.

Fabrikaları,Telekom’u,Bankaları sattık.

Tankı Katar’lılara verdik.



Yetmiş iki yaşındayım.

Ramazanlarda çocukken camiye giderdik.

Vaaz veren hocalar bisikleti şeytan arabasına benzetir “Günah,günah” derlerdi.

1950 ‘li yıllarda sözüm ona Amerika dostumuz olmuştu.

Bize süt tozu,peynir yardım ederdi.

Okullara dağıtırlardı.

Oysaki o zaman tarım vardı.

Hayvancılık vardı.

Amerika o zaman üsler kurdu.

Altıncı filo limanlarımıza yanaştı.

Yıllar geçti,millet uyandı.

Amerika’ya hayır sesleri duyuldu.

Bu isyanı başlatan Deniz Gezmiş ve arkadaşları asıldı.

Şimdi ne oldu.

Karşı olanlar ceza evlerini dolduruyor.

Diyanet görevlisi bir imam.

Örgüt kurdu.

Önce Sızıntı adlı bir dergi kurdu.

Orduya,adalette,siyasete sızdı.

Bazı hükümetlere gizli ortak oldu.

Okullar,hastaneler ve holdingler kurdu.

Hem de nerede?

Pensilvanya da Amerika’da.

En sonunda ülkeyi ele geçirmeye kalktı.

Ne dediler yanıldık.

Siz yanıldınız.

Başkaları yanılmadı mı?