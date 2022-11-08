Yanık: Yaşlı ve engelli aylığı hesaplara yatırıldı

- Reklam -

AİLE ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, kasım ayı içinde 2,1 milyar TL tutarında yaşlı aylığı ve engelli aylığının, hak sahiplerinin hesaplarına yatırıldığını açıkladı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Yanık, yaşlı ve engelli aylıkları ile ilgili yazılı açıklama yaptı. Bakan Yanık, kasım ayında 1,2 milyar TL tutarında yaşlı aylığı ödemesi yaptıklarını belirterek, 940 milyon TL de engelli aylığını hak sahiplerinin hesaplarına yatırdıklarını kaydetti.

Engelli ve yaşlı vatandaşlara yönelik kapsayıcı ve düzenli sosyal yardım programları geliştirdiklerini belirten Bakan Yanık, “Engelli ve yaşlı vatandaşların toplumsal hayata tam ve etkin katılımları ile bağımsız şekilde yaşayabilmeleri için eğitimden sağlığa, ekonomiden sosyal hayata her alanda yanındayız. Bu doğrultuda kasım ayında 2,1 milyar TL yaşlı aylığı ve engelli aylıklarını hak sahiplerinin hesaplarına yatırdık” dedi.

- Reklam -

Bakan Yanık, engelli ve yaşlılara yönelik hizmetlerin, insan odaklı ve hak temelli politikalar çerçevesinde yürütüldüğünü vurguladı.