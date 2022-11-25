Yanık: ŞÖNİM’lerimizde 1,2 milyon kişiye hizmet verdik

- Reklam -



AİLE ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Şiddet Önleme ve İzleme Merkezlerinin (ŞÖNİM), 81 ilin tamamında açıldığını belirterek, “ŞÖNİM’lerimizde ekim sonu itibarıyla 1 milyonu kadın, 91 bini erkek ve 123 bini çocuk olmak üzere 1,2 milyon kişiye hizmet verdik” dedi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, ŞÖNİM’lerin sayısı ve hizmet kapasitesi ile ilgili yazılı açıklama yaptı. Bakan Yanık, kadına yönelik şiddetle mücadelede psiko-sosyal destek ve hukuki destek hizmetinin yanı sıra kadınlara yönelik destek ve güçlendirme çalışmalarını sürdürdüklerini kaydetti. 2013 yılında 14 pilot ilde hizmet sunmaya başlayan ŞÖNİM’lerin, 81 il geneline yayıldığını kaydeden Bakan Yanık, “‘2022 Yılı Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Faaliyet Planımız’ çerçevesinde bu yıl nüfusun yoğun olduğu illerde birden fazla ŞÖNİM açılmasına yönelik çalışma başlattık. Yeni ŞÖNİM’ler açmak için 8 il belirledik. 2’nci ŞÖNİM’lerimizin ilkini Mersin’de açtık. Bu yıl sonuna kadar Adana, Antalya, Bursa, İstanbul, İzmir, Konya ve Şanlıurfa’da da açmayı hedefliyoruz. ŞÖNİM’lerimizde ekim sonu itibarıyla 1 milyonu kadın, 91 bini erkek ve 123 bini çocuk olmak üzere 1,2 milyon kişiye hizmet verdik” ifadelerini kullandı.

Kadınlara yönelik hizmet birimlerinin kapasitesini güçlendirerek 240 yeni personelin atamasını gerçekleştirdiklerini belirten Yanık, “ŞÖNİM’lerimizde sosyal çalışmacı, psikolog, çocuk gelişimci, sosyolog ile psikolojik ve rehberlik danışmanlık bölümü mezunu meslek elemanları görev yapıyor. Bunun yanı sıra kadına yönelik şiddetle mücadele alanında hizmet veren ilgili kamu kurum ve kuruluş personellerinden polis, hemşire, avukat ve eğitimciler de ŞÖNİM’lerde hizmet veriyor” dedi.

- Reklam -