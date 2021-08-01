Yangınzedelere Kızılay ekiplerinden mobilize yardım

İSTANBUL, (DHA)- Türkiye’nin farklı noktalarında çıkan orman yangınlarının başından bu yana afetzedelere yardım ulaştıran Kızılay, sıcak yemek, hijyen ve gıda malzemesi, yatak, battaniye, su tankı, giyim yardımları yaparken uzman ekipleriyle psikososyal destek çalışmaları da yürüttüğünü duyurdu. Kızılay, evlerinden ayrılmayan afetzedelerin ise ihtiyaçlarını mobil ekipleriyle karşılıyor.

Kızılay’ın şubeleri, afet uzmanları ve gönüllülerinden oluşan ekipleri, orman yangınları sonucu mağdur olan vatandaşların ihtiyaçlarını karşılamak için farklı şehirler ve noktalarda yardım çalışmalarını sürdürüyor. Yangınların ilk anından bu yana söndürme çalışması yürüten ekiplere ve mağdur olan vatandaşlara kumanya, sıcak yemek, gıda malzemeleri ile beslenme ihtiyacını karşılarken yatak, battaniye ve giyim gibi ihtiyaç malzemelerini de ulaştırıyor. Günlük su ihtiyacının giderilmesi için su tankı yardımı ve yangını söndürmeye çalışırken küçük yaralanmalar yaşayan görevlilere ilk yardım müdahalesi de yapan Kızılay ekipleri, afetin psikolojik etkilerinin azaltılması noktasında da çalışarak psikososyal destek faaliyetlerinde de bulunuyor.

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BAĞIŞLAR İHTİYACA GÖRE BÖLGELERE ULAŞTIRILIYOR

Su, kumanya ve paketli gıda gibi acil beslenme kitleriyle gün boyunca gıda desteği veren Kızılay, yangın bölgelerindeki 9 mobil beslenme aracı, 1 sahra mutfağı ve bölgelerde bulunan aşevleriyle birlikte Belediye, Sivil Toplum Kuruluşları, bölgedeki oteller ve özel kuruluşların kapasitelerini de koordine ederek beslenme hizmeti sağlıyor. Afetzedelere yardım etmek isteyen hayırseverlerin Kızılay’a yaptığı bağışlarda yapılan ihtiyaç tespitleriyle birlikte yangınzedelerin bulunduğu bölgelere ulaştırılıyor.

KIZILAY GÖNÜLLÜLERİ YEŞİL TÜRKİYE İÇİN ÇALIŞACAK

Yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

“Gonulluol.org’a kayıt olarak afet bölgesinde çalışan Kızılay’ın güçlü gönüllü teşkilatı, orman yangınlarından etkilenen alanların yeniden yeşertilmesi için de hazırlıklarına başladı. Kızılay gönüllüleri, Tarım ve Orman Bakanlığı koordinesinde ormanlık alanların yeniden yeşertilmesi ve çoğaltılması için de seferber olacak. Yerleşim yerlerine uzak olan yurdun diğer bölgelerindeki orman yangınlarına karşın da hazır olan Kızılay gelişmeleri yakından takip ediyor.”