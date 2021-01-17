Yangının kasıtlı çıkarıldığını öne süren komşu: Papağanlarıma zarar gelirse hesaplaşırız

İsmail Hakkı SEYMEN/BURSA,(DHA)- BURSA’da 2 katlı binada başlayan ve odun deposuna sıçrayan yangına vatandaşlar pencerelerinden kovayla su dökerek müdahale ederken, sokağa çıkan mahalleli de alevleri kar atarak söndürmeye çalıştı. Yanan binada bulunan kuşlarının zarar görmesinden endişelenen bir vatandaş ise ev sahibi T.M.’ye(45) “Bir sürü hayvanımız var bizim orada. Papağanlara, muhabbet kuşlarına bir zarar gelirse hesaplaşırız” diyerek tepki gösterdi.

Yangın, saat 00.30 sıralarında merkez Osmangazi ilçesi Tayakadın Mahallesi, Ürün Caddesi üzerinde bulunan 2 katlı binada çıktı. Sobadaki kıvılcımların sıçraması sonucu başlayan yangın kısa sürede bahçede bulunan odun deposuna kadar ulaştı. Alevleri gören bekçiler, itfaiye ekiplerine haber verirken, apartman sakinlerini uyandırıp tahliye etti. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri , alevlere müdahale ederek, yangının bitişik binaya sıçramasını engelledi

YANGINA KAR ATARAK MÜDAHALE ETTİLER

Yan binada oturanlar ise pencerelerinden kovayla su dökerek yangının evlerine sıçramasını önlemeye çalıştı. Alevlerin büyümesi üzerine evlerinden çıkan mahalle sakinlerinin bir kısmı da yangına kar atarak müdahale etti. Bölgeye çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edilirken; itfaiye ekipleri, yangına kısa sürede müdahale ederek büyümesini önledi. Yanan binada dumandan etkilenen K.M.’ye(38) sağlık ekipleri, olay yerinde oksijenle müdahale etti.

‘PAPAĞANLARA MUHABBET KUŞLARINA ZARAR GELİRSE HESAPLAŞIRIZ’

Yan binada oturan ve evinde kuş beslediği öğrenilen Ö.B(69), komşusu T.M.’nin yangını bilerek çıkardığını öne sürmesi üzerine aralarında tartışma çıktı. Güvenlik görevlilerinin müdahalesiyle iki komşu arasında ki tartışma büyümeden önlendi. Ö.B. “Bir sürü hayvanımız var bizim orada. Bak hayvanlar ölürse, o hayvanlara bir zarar gelirse, o papağanlara muhabbet kuşlarına bir zarar gelirse o zaman seninle hesaplaşırız. Bilerek yakıyor, kaç kere uyardık” diyerek tepki gösterdi. İtfaiye ekiplerinin 2 saatlik çalışması sonucu söndürülen yangında çatısı çöken bina kullanılamaz hale gelirken, yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

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