EBRU APALAK

Ankara’da Çankaya’nın Alacaatlı Mahallesi’nde Yaşamkent Valero Sitesi’nde 12 Temmuz 2025 Cymartesi günü 26 katlı bir apartmanın dördüncü katında çıkan ve biri bebek üç kişinin ölümüyle sonuçlanan yangından sonra, Çankaya Belediyesi apartman sakinlerini yalnız bıraktı. Kimileri arabada uyudu, kimileri ise yanlarına birkaç eşya alıp kalacak yer aramaya başladı. Sakinler hem birbirlerine yardım etti hem de polislere yemek verdi. Yangından önce 132 kişinin yaşadığı apartmanda, yangından sonra 130 kişi hayatta kaldı. Kapalı kalması gereken şaft alanına bazı sakinlerin mangal kömürü ve mutfak tüpü koyduğu, tüpün yangın sırasında patladığı öğrenildi.

Bilirkişi raporu doğrultusunda kusurlu oldukları değerlendirilen dokuz şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Müteahhitler B.Ş. ve K.D. ile şantiye şefi İ.K. 16 Temmuz 2025 tarihinde çıkarıldıkları mahkemede tutuklandı. Üç zanlı, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Diğer üç zanlı ise aranıyor.

Alacaatlı Mahallesi, başkent Ankara’nın Çankaya ilçesinin 124 mahallesinden biri. Çayyolu, Konutkent mahalleriyle komşu, nüfusu 53 bin olan Alacaatlı’nın 44 binden fazla seçmeni var. Apartman sakinleri ve Mahalle Muhtarı Hülya Erdoğan, yangından sonra yaşadıkları barınma sorununu SONSÖZ’e anlattı.

YANGIN SÖNDÜ, HIRSIZ GİRDİ

Muhtar Hülya Erdoğan, Alacaatlı’daki verimli arazilerin yapılaşmaya açıldığını, mahallede henüz imar izni alamayan yerler olduğunu söyledi. Erdoğan, apartman sakinlerinin mağdur olduğunu belirterek, polis gözetiminde olan apartmana üç gün önce hırsızın girdiğini açıkladı. “Polis son anda hırsızı yakaladı.” diyen Erdoğan, yangında canını kurtaran apartman sakinlerinin eşyaları için de endişeli olduklarını belirtti. Çoğunluğu genç ve ev sahibi olan apartman sakinlerinin borçlanarak ev aldıklarını, kira fiyatlarının yüksekliğinden dolayı yangından sonra ev tutamadıklarını aktardı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı’na (AFAD) başvuran Erdoğan, belediyelerin ya da Toplu Konut İdaresi’nin evlerin tadilatı bitene kadar sakinlere yardımcı olması gerektiğini belirtti. Sakinlerin, Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner’in özel kalem müdüründen randevu almaya çalıştığını ancak başaramadıklarını vurguladı. “‘Bize kira yardımı yapsınlar.’ diyorlar ya da bu sürede konaklayabilecekleri bir yer istiyorlar.” diyerek sakinlerin taleplerini aktardı.

130 KİŞİLİK BARINMA SORUNU

Yangının çıktığı apartmanda her katta ikişer olmak üzere 52 daire bulunuyor. Apartman sakinlerinin yaklaşık 15’ini kiracılar oluşturuyor. Muhtar Erdoğan, üç buçuk aylık bebeği Aras Şahin ile birlikte yaşama veda eden Hüsniye Çelik Şahin’in yangın merdivenine koştuğunu, elektrik şaftında yanan kabloların nefes almasını engelleyerek Şahin’in zehirlenmesine sebep olduğunu anlattı. 4+1 dairelerden oluşan binanın yeni olduğunu belirten Erdoğan, sakinlerin kendisine binanın eksik kısımlarının olduğunu ilettiklerini söyledi.

“YARDIM İSTEYEBİLECEK DURUMDA DEĞİLDİK”

Sekiz dönümlük arazi üzerine kurulan, iki bloklu apartmanın 25. katında oturan öğretmen (34), eşiyle birlikte bir haftadır bir otelde kalıyor. Otelde bir gece konaklamanın 6 bin TL olduğunu aktaran ev sahibi öğretmen, artık otelde kalmak için bütçelerinin kalmadığını, bundan sonra akrabalarında kalacaklarını söyledi. Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş’ın yangının ardından yanlarında olmasından memnuniyet duyduğunu dile getirdi. Yangın sırasında şok geçiren öğretmen, ‘Mansur Yavaş’tan bir talebimiz olmadı çünkü o anda bir şey isteyebilecek durumda değildik.’ dedi. Yavaş’ın, apartmanın altındaki garajın zemininin sağlam olmaması nedeniyle 25. kata vinç çıkarılamadığını ve zeminde çökme tehlikesi bulunduğunu kendilerine bildirdiğini söyledi.

ÇANKAYA BELEDİYESİ SESLERİNİ DUYMAYINCA ÖZGÜR ÖZEL’E SESLENDİ

Öğretmen, Çankaya Belediyesi yetkililerinin apartman sakinlerine ulaşmamasına tepki göstererek, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel’e seslendi:

“Özgür Özel ile görüşmek istiyorum. Babaannem CHP’ye kapı kapı dolaşıp oy toplardı. Şeriatçı komşularını CHP’ye oy vermeye ikna ederdi. İlkokul mezunuydu. Bu kadar CHP’li bir ailenin çocuğu olarak hayatımda ilk kez bir gece sadece birkaç saat CHP’li bir belediyeye ihtiyacım oldu. Hâlâ ihtiyacım var ama hiçbir şekilde yanımızda olmadılar. Sayın Özgür Özel’i çok seviyorum. Beni duymasını istiyorum. Bütün ömrü boyunca bu yükü omzunda taşımasını istiyorum. Çünkü biz çok ağır yükler taşıyacağız.”

“52 DAİRENİN TAMAMI YALNIZ BIRAKILDI”

İkinci katta oturan ev sahibi (48), eşi ve iki çocuğuyla birlikte arkadaşının evinde kalıyor. “Bu ülkenin vatandaşı olmak çok zormuş.” diyen sakin, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Eviniz yanıyor, evinizde oturamıyorsunuz. O anda ulaşan bir sosyal yardım yok, ilgilenen belediye yok. O anda ilgilenen bir AFAD yok. Yangına müdahale edildi, ertesi gün 52 dairenin hepsi yalnız bırakıldı.”

Yangının ardından Başkan Yavaş’ın saat 05.00’e kadar apartman sakinlerinin yanlarında beklediğini aktardı. Yavaş’ın kendilerine ABB’nin misafirhanesinde konaklama olanağı tanımasına karşın bundan yangından 3-4 gün sonra haberdar olduklarını belirtti.

Sadece birkaç apartman sakininin ikinci bir evi olduğunu; özellikle üst katlardaki komşuların mağduriyet yaşadığını ve tahliye edilen dairelerde ciddi hasar bulunduğunu söyledi.

“BİZİ KENDİLERİNDEN UZAK TUTUYORLAR”

“Belediye Yasası ve Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nda yazan haklarımızı talep ediyoruz.” diyerek, Çankaya Belediyesi’nden hiçbir yetkilinin kendileriyle ilgilenmediğini şöyle ifade etti:

“Bir kişi bile gelip bize ‘Geçmiş olsun.’ demedi. Çankaya Belediyesi’ne ulaşamıyoruz. Ne Çankaya Belediye Başkanı’na ne başkan yardımcılarına ne de halkla ilişkiler müdürüne ulaştık. Bizi kendilerinden uzak tutuyorlar.”

31 Mart 2024’teki yerel seçimlerde Yaşamkent’ten Çankaya Belediyesi’ne yüzde 93 oy çıktığını hatırlatan sakin, Çankaya Belediye Başkan Yardımcısı’ndan yoğun uğraşları sonucunda 22 Temmuz için randevu aldıklarını açıkladı.

Yangının ardından apartmana gelen polislere aralarında para toplayarak yemek verdiklerini söyleyerek, “Çankaya Belediyesi utansın.” ifadelerini kullandı.

“ŞALTERLER ATTI, YANGIN ALARMLARI ÇALIŞMADI”

Aparmanda beş yıldır bina görevlisi olarak çalışan kişi (37), ailesiyle birlikte kapıcı dairesinde yaşıyordu. Yedi gündür biri dokuz, diğeri iki yaşında olan iki çocuğu ve eşiyle birlikte Keçiören’de kardeşinin evinde kalıyor. Yangından sonra 48 saat boyunca apartmandan ayrılmayan görevli, yangında kabloların yandığını, şalterler attığı için yangın alarmlarının devreye girmediğini kayda geçirdi. Görevli, “Hepimiz mağduruz. Çankaya Belediye Başkanı bile gelmedi.” diyerek yardım talep ediyor.