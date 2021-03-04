Yangında zarar gören evleri onarıldı, eşyaları yenilendi

Bülent TATOĞULLARI/ANTALYA, (DHA)- ANTALYA’da çıkan yangında evleri kullanılmaz hale gelen aile, belediyenin tadilattan geçirdiği, yardımseverlerin de yeni eşyalarla döşediği evlerine kavuştu. Nuran Şahin ile kızı Sevgi Çakır, yardım eli uzatan herkese teşekkür etti.

Kepez ilçesi Özgürlük Mahallesi 2654 Sokak’ta bulunan 3 katlı binanın 2’nci katındaki dairede 20 Ocak günü saat 15.30 sıralarında yangın çıktı. İhbar üzerine adrese itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede belirtilen adrese gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale etti. Yangın sırasında balkona sığınan ‘Bafi’ ve ‘Minnoş’ adlı kediler, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Yangın sonrası harekete geçen Kepez Belediyesi evin tadilat ve boya işlemlerini yaparken, Antalya Yardımlaşma Platformu üyeleri ise eşya ihtiyacını karşıladı. Evlerine yerleşen Nuran Şahin ile kızı Sevgi Çakır, Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü’ye teşekkür etti. En kötü günlerinde belediyenin, gönüllülerin ve komşularının yanlarında olduğunu söyleyen Sevgi Çakır, “Kötü günlerimizde herkes yardıma koştu. Herkese çok teşekkür ediyoruz” dedi.

Zor durumda olan herkesin yardımına koştuklarını söyleyen Antalya Yardımlaşma Platformu sözcüsü Halit Mert ise “Demirören Haber Ajansı’ndan geçen haberi görünce hemen irtibata geçtik. Kısa sürede gönüllülerle evin tüm eksiklerini giderdik. Yüzlerinin güldüğünü görmek bizi çok mutlu etti” diye konuştu.

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