Yangında ölen Sevim hemşire ve kızı, Konya’ya 3 ay önce tayinle gelmiş

Hasan DÖNMEZ- Salih BÜYÜKSAMANCI/KONYA, (DHA)- KONYA’da, 5 katlı apartmanın en üst katındaki evlerinde çıkan yangında paniğe kapılıp, pencereden atlayan Melek Dağ (6) ile alevlerin arasında kalan annesi hemşire Sevim Kayhan’ın (36), 3 ay önce Afyonkarahisar’dan Konya’ya tayinle geldiği öğrenildi. Kayhan’ın 1 yıl önce boşandığı ve Melek ile kent merkezinde satın aldığı dairede yaşamaya başladığı kaydedildi. Anne- kızın cenazelerinin, Akşehir ilçesinde toprağa verileceği belirtildi.

Merkez Meram ilçesi Aşkan Mahallesi Meltemler Sokak’taki 5 katlı apartmanın en üst katındaki dairede, saat 02.30 sıralarında yangın çıktı. Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisi’nde görevli hemşire Sevim Kayhan’ın yatak odasında, uyuduğu sırada, henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı. Alevler, odayı sararken, çocuk odasındaki kızı Melek Dağ da yangını fark edip, panikle kendisini pencereden sarkıttı. Çevredekilerin atlamaması yönünde uyardığı Dağ, düşerek yaşamını yitirdi. İhbar üzerine gelen itfaiye ekipleri, alevleri söndürüp, eve girdiğinde Sevim Kayhan’ın cansız bedenine ulaştı. Anne- kızın cansız bedenleri, olay yerinde yapılan incelemenin ardından Konya Şehir Hastanesi morguna kaldırıldı.

EŞİNDEN BOŞANIP, KIZI İLE YENİ HAYATA BAŞLAMIŞ

Eşinden 1 yıl önce boşanan Sevim Kayhan’ın, 3 ay önce de görev yaptığı Afyonkarahisar’daki hastaneden Konya Eğitim Araştırma Hastanesi’ne tayininin çıktığı öğrenildi. Kent merkezinde daire satın alan Sevim Kayhan’ın kızı Melek ile birlikte yeni hayat kurup, burada yaşamaya başladığı kaydedildi.

İtfaiye ekiplerinin yaptığı incelemelere göre, yangının elektrik kontağından çıkma ihtimali üzerinde durulurken, şarj için prizde bırakılan cep telefonunun da yangına neden olabileceği öne sürüldü.

Konya Şehir Hastanesi’nde otopsi işlemleri devam eden Sevim Kayan ile kızı Melek’in, Konya’nın Akşehir ilçesinde defnedilmesi bekleniyor.

FOTOĞRAFLI