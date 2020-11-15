Yangında ölen 2 yaşındaki Esila, toprağa verildi

Aytaç ÖZTÜRK/ZONGULDAK, (DHA)- ZONGULDAK’ta tek katlı evde çıkan yangında hayatını kaybeden 2 yaşındaki Esila Şimşek, toprağa verildi. Yangında yaralanan anne ve oğlunun ise tedavisi devam ediyor.

On Temmuz Mahallesi Ziya Kalyoncu Sokak’taki tek katlı evde dün öğle saatlerinde bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Yangın sırasında evde uyudukları değerlendirilen Döndü Şimşek (22), kızı Esila ve oğlu Egemen (1) Şimşek yaralandı. Zonguldak Belediyesi İtfaiye ekiplerince evden çıkarılan yaralılar, ambulansla kentteki hastanelere kaldırıldı. Esila Şimşek hayatını kaybederken, hayati tehlikesi bulunan anne Döndü Şimşek, Eskişehir’e sevk edildi. Oğlu Egemen Şimşek’in ise sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Esila Şimşek’in cenazesi, otopsinin ardından ailesi tarafından Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi morgundan alınarak Çaycuma ilçesine bağlı Uluköy’deki evlerine götürüldü. Esila Şimşek kılınan cenaze namazının ardından köy mezarlığında toprağa verildi.

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