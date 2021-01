Yangında oğluyla birlikte yaşamını yitiren uzman çavuşun baba evinde yas var

Yusuf ÇINAR/ÇORUM, (DHA)-ŞANLIURFA’nın Suruç ilçesinde sobadan çıkan yangında 4 aylık oğlu Asil Göktuğ ile yaşamını yitiren Jandarma Uzman Çavuş Kaan Can Serpinli’nin memleketleri Çorum’da yas var.

Suruç’un Barış Mahallesinde 6 katlı binanın en üst katında Jandarma Uzman Çavuş Kaan Can Serpinli’nin evinde saat 01.00 sıralarında yangın çıktı. Sobadan çıkan yangında Uzman Çavuş Serpilli ile eşi Merve, kızı Lina ve 4 aylık oğulları Asil Göktuğ, alevlerin arasında kaldı. Komşularının ihbarı üzerine adrese itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi ile yangın söndürüldü. Evden yaralı çıkarılan Uzman Çavuş Kaan Can Serpinli ve eşi ile 2 çocuğu Suruç Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan Uzman Çavuş Kaan Can Serpinli ile oğlu Asil Göktuğ Serpinli doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

ÇORUM’DA TOPRAĞA VERİLECEKLER

Uzman Çavuş Kaan Can Serpinli ve oğlu Asil Göktuğ Serpinli’nin acı haberi, Çorum’daki yakınlarını yasa boğdu. Gülabibey Mahallesi Cemilbey Caddesi’nde, Uzman Çavuş Serpinli’nin babası Aycan ve annesi Songül Serpinli’nin yaşadığı eve yakınları tarafından Türk bayrağı asıldı. Belediye de evin yanına taziye çadırı kurdu.

Çorum’un yerel sanatçısı Özcan Serpinli ise yaptığı açıklamada “Ölen Uzman Çavuş benim yeğenim, acımız çok büyük. Cenazelerimizi yarın Çorum’da toprağa vereceğiz” dedi.

Uzman Çavuş Kaan Can Serpinli ve oğlunun cenazeleri, Şanlıurfa’da düzenlenen törenin ardından Çorum’a gönderildi.

