Yangında mahsur kaldıkları çatıdan itfaiyenin kurtardığı Suriyeli aile o anları anlattı

Haluk KARAASLAN-Burak TEKİN/ANKARA, (DHA)- ANKARA’da iki katlı binada çıkan yangında mahsur kaldıkları çatıdan itfaiye ekipleri tarafından kurtarılan Suriye uyruklu aile yaşadıklarını anlattı. Anne Hasna El Cebir, “Eşim yardım ederek bizi çatıya çıkardı. Çatıda tutuştu ve çökmeye başladı. Biz daha güvenli bir yere geçerek, yardım istemeye devam ettik. Daha sonra itfaiye ekipleri gelerek bizi kurtardı” dedi.

Altındağ’da dün sabah saatlerinde 2 katlı binanın çatı katı ile birleştirilen üst katında Suriye uyruklu 4 kişilik ailenin yaşadığı evde yangın çıktı. Elektrik panosundan çıktığı belirlenen yangın, çatı katına sıçradı. Yanan evde oturan Muhammed ve Hasna El Cabir çifti, çocukları Muhammed Emir (1) ve Muaffak’ı (4) kucaklarına alarak çatıya çıktı. Büyüyen alevler nedeniyle kucaklarındaki çocuklarla çatının kenarına kadar gelen Cabir çifti, büyük panik yaşadı. 4 kişilik aile, gelen itfaiye ekiplerince merdivenli araçla kurtarıldı.

‘ALEVLERDEN KAÇMAK İÇİN ÇATIYA ÇIKTIK’

Yaşadıkları korku dolu anları anlatan Hasna El Cabir, Suriye’nin Halep kentinden kaçarak Türkiye’ye geldiklerini, 5 yıldır aynı evde oturduklarını söyledi. Hasna, kahvaltı yaparken elektriğin gittiğini söyleyerek, “Kocam sabah erkenden ‘neden elektrikler’ gitti diye panoya bakmaya gidecekken, kapıyı açtığında alevler yüzüne çarptı. Kapıyı kapatmaya çalıştı ama kapatamadı. Daha sonra koltuklar tutuşmaya başladı. Balkona çıktık ve yardım istedik. Bu sefer balkona doğru alevler gelmeye başladı. Eşim bize yardım ederek bizi çatıya çıkardı. Çatıda tutuştu ve çökmeye başladı. Biz daha güvenli bir yere geçerek, yardım istemeye devam ettik. Daha sonra itfaiye ekipleri gelerek bizi kurtardı. Evimizde ne var ne yoksa her şeyimiz yandı. Sadece şu an üzerimizde olan kıyafetlerimiz kaldı. Alt katta kalan babamların evinde geçici olarak kalıyoruz” dedi.

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